MB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: Fiyat istikrarı refah getirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. TCMB rezervlerinde 100 milyar doların üzerinde artış sağlandığını belirten Karahan, 143 milyar dolara ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin ise sıfıra yaklaştığını ifade etti.

'SIKI PARA POLİTİKASI'

Kısa vadeli enflasyon görünümünde jeopolitik risklerin arttığına dikkat çeken Karahan, buna karşın temel mal ve hizmetlerde ılımlı seyrin sürdüğünü söyledi. Karahan, enflasyonun orta vadede uygulanacak politika duruşuyla şekilleneceğini belirterek sıkı para politikası yaklaşımının devam edeceğini kaydetti. TCMB'nin politika faizine ilişkin kararlarını enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri dikkate alarak belirlediğini ifade eden Karahan

kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını söyledi. Son dönem gelişmelerinin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Karahan, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" dedi. Karahan, fiyat istikrarının yatırım, üretim ve uzun vadeli ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığını belirterek, "Fiyat istikrarı kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.