Oto kiralamacı esnafı uzun bayram tatili öncesi endişeli

İzmir Oto Galericileri Odası (İZOTO) Başkanı Ethem Hiçüşenmez, Rent Car işi yapan üyelerin mağduriyetini Ankara'ya taşıdı. Oto galericileri ile Rent Car'cı üyelerin sorunlarını ve odanın geliştirdiği çözüm önerilerini içeren rapor ile Ticaret Bakanlığı'nda bir dizi temaslarda bulunan Hiçüşenmez, Bakanlıkta İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya ve Otomotiv Ticaret Daire Başkanı Özgür Karacaoğlu ile bir araya geldi.

CEZALAR CAN YAKIYOR

Özellikle Rent Car'cıların ruhsat, araç depolama alanı ve trafik ceza düzenlemesinden kaynaklanan sorunları gündeme getiren Ethem Hiçüşenmez, "En fazla mağdur olan üye gurubumuz Rent Car'cılar. Yani araç kiralama işi ile meşgul olan üyelerimiz. Uzun bayram tatili öncesi gündemdeki sorunumuz ise araç kapatmaya kadar varan trafik cezaları" dedi. Bakanlıktaki toplantılarda yaklaşan bayram öncesi oto kiralama yapan üyelerin endişelerini aktaran İZOTO Başkanı Ethem Hiçüşenmez, "Kurban Bayramı 9 gün. Kent dışından gelen misafirler ile İzmirlilerin araç kiralama talebi yoğun olacak. Ancak sözleşme ile oto kiralayan üyelerimiz, uzun bayram süresince işletmesine gelebilecek trafik cezalarından endişe duyuyor" diye konuştu.

ARAÇ 2 AY KAPATILIYOR

Trafik cezalarının işletmelere kesilmemesi gerektiğini belirten Ethem Hiçüşenmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Şahıs üyemize gelerek oto kiralıyor. Üyemiz sözleşmesini yapıyor, ücretini alıyor ve aracını kiralıyor. Ne var ki kiralama süreci boyunca yapılan trafik cezaları ile her türlü olumsuzlukların faturası üyemize kesiliyor. Kiralayan şahsın hatasından dolayı üyemizin aracı iki ay kapatılabiliyor. Yani esnaf iki ay ekmeğinden, sermayesinden, işinden oluyor. Bu hak mı, reva mı?

ACİL DÜZENLEME ŞART

Bunun çözümü, cezanın sözleşmeyi imzalayan ve hata yapan şahsa kesilmesi. Benim üyem ne yapacak, aracı kiralayıp 9 bayram günü aracını takibe mi alacak? Bu sadece İzmir'in değil Türkiye'nin her ilindeki oto kiralamacı esnafın sorunu. Bakanlık yetkililerine durumu izah ettik. Anlayışla karşıladılar, hak verdiler. En kısa sürede bir düzenleme hazırlanarak oto kiralamacı esnafının mağduriyetinin sona erdirilmesi gerekiyor. Yaklaşan uzun bayram tatili öncesi ise bir yönetmelikle kısa sürede önlem alınması da mümkün"