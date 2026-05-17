Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek

Şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar attıklarının altını çizerek, tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS), zorunlu hale getirdiklerini ve UETS zorunluluğunu, 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye alacaklarını açıkladı. Uluslararası lojistik işletmeciliğinde aranan tecrübe şartları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Uluslararası lojistik işletmeciliği faaliyeti yürütecekler için aranan 3 yıllık tecrübe şartında dayanak olan yetki belgelerinin, geçmiş geçerlilik süreleri de hesaplamaya dahil edilecek" şeklinde konuştu.