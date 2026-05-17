Türk bahçe şemsiyeleri sezonu Almanya ve Belçika’da açtı

TÜRKİYE'NİN, havaların ısınmasıyla açık mekanlarda kullanımı artan bahçe şemsiyeleri ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2025'e kıyasla yüzde 164,8 yükselirken, bu ürüne en fazla talep Almanya, Belçika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldi. Ticaret Bakanlığının Kolay İhracat Platformundan yaptığı derlemeye göre, küresel mobilya pazarının, artan inşaat yatırımları ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ekonomik büyümeyle, ilerleyen dönemlerde pozitif gelişme göstermesi bekleniyor. Mobilya sektörü, ürettiği nihai ürünlerle ekonomiye önemli katma değer sağlarken, 20 yılı aşkın süredir net ihracatçı konumunu sürdürüyor. Sektörün 2025'teki ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 4,6 milyar dolara ulaşırken, mobilya imalat sanayisinin üretim değerinin 2029'a kadar yüzde 7,4 büyüme göstermesi bekleniyor. Türk mobilya sektörü, küresel rekabette güçlü bir konum elde etmek için ihracatın artırılmasını, yeni pazarların keşfini ve dijitalleşmeyi önceliklendiriyor. Sektördeki bu genel büyüme beklentisi, özellikle dış mekan ürün grubunda yer alan bahçe mobilyalarına yönelik ihracat performansına da olumlu yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026'nın ilk 3 ayında "bahçe şemsiyeleri ve benzer şemsiyeler" ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 164,8 artışla 1 milyon 831 bin 208 dolar olarak gerçekleşti.