Altında büyük geri çekilme! İslam Memiş’ten “al-topla” çağrısı: Rekor için kritik ayları açıkladı

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert geri çekilme yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle değerli metallerde baskı sürerken, Finans Analisti İslam Memiş yatırımcılar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kişisel YouTube yayınında piyasalara ilişkin analizlerini paylaşan Memiş, yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek özellikle gram altın tarafında yatırımcıların panik yerine uzun vadeli düşünmesi gerektiğini söyledi.
GRAM ALTINDA "AL-TOPLA" DÖNEMİ BAŞLADI
Memiş, ons altında aşağı yönlü baskının sürdüğünü ancak bunun orta ve uzun vadeli beklentileri değiştirmediğini ifade etti. Özellikle gram altın yatırımcısının fiyat yerine miktara odaklanması gerektiğini belirten Memiş, mevcut seviyelerin fırsat oluşturabileceğini vurguladı.
Yaptığı değerlendirmede, gram altının belirli bir bant aralığında hareket etmeye devam edeceğini söyleyen Memiş, yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmasını beklemediğini dile getirdi.
YENİ REKOR İÇİN TEMMUZ-AĞUSTOS VURGUSU
Düğün sezonunun etkisine dikkat çeken Memiş, yaz aylarında altın fiyatlarında yeniden güçlü yükselişlerin görülebileceğini belirtti. Özellikle Temmuz ve Ağustos döneminin kritik olduğunu ifade eden analist, gram altında yeniden yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini söyledi.
GÜMÜŞ YATIRIMCISINA DA MESAJ VERDİ
Sadece altın değil, gümüş tarafında da önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Memiş, son dönemde yaşanan dalgalanmaların yatırımcılar için yeni alım alanları oluşturabileceğini ifade etti. Yılın ikinci yarısında gümüşte de hızlı yükseliş hareketleri yaşanabileceğini öngördü.
PİYASALAR İÇİN UYARI: SERT DALGALANMALAR SÜREBİLİR
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıların ani hareketlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte dalgalı seyrin sürebileceğini belirten analist, kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok uzun vadeli stratejilere odaklanılması gerektiğini ifade etti.