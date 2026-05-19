Altında büyük geri çekilme! İslam Memiş’ten “al-topla” çağrısı: Rekor için kritik ayları açıkladı

Düğün sezonunun etkisine dikkat çeken Memiş, yaz aylarında altın fiyatlarında yeniden güçlü yükselişlerin görülebileceğini belirtti. Özellikle Temmuz ve Ağustos döneminin kritik olduğunu ifade eden analist, gram altında yeniden yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini söyledi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA DA MESAJ VERDİ

Sadece altın değil, gümüş tarafında da önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Memiş, son dönemde yaşanan dalgalanmaların yatırımcılar için yeni alım alanları oluşturabileceğini ifade etti. Yılın ikinci yarısında gümüşte de hızlı yükseliş hareketleri yaşanabileceğini öngördü.