Katil İsrail Küresel Sumud Filosu’na saldırdı! Tüm gemilere el koydular!

İsrail donanması, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, İsrail gemileri Sumud Filosu'ndaki "Andros" ve "Zefiro" teknelerine el koydu. İsrail askerleri daha sonra da Elengi teknesine müdahale etti.

SON TEKNEYE DE SALDIRDILAR!

Katil İsrail güçleri Gazze'ye ilerleyen Sumud Filosu'ndaki son tekneye de saldırı düzenledi. Teknedeki Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan dahil tüm aktivistler alıkoyuldu.