Savaşın gölgesinde dev para çıkışı

İRAN, ABD ve İsrail arasında 28 Şubat 2026'da başlayan savaşın ilk ayında Türk zenginler 10.6 milyar dolarlık mevduatını yurtdışına taşımış. Merkez Bankası'nın açıkladığı Ödemeler Dengesi istatistiklerine göre Mart 2026 boyunca Türk vatandaşlarının Türkiye'deki bankalarda bulunan döviz cinsi mevduattan 10 milyar 648 milyar dolar Türkiye'den yurtdışındaki bankalara mevduat olarak nakledildi. Türklerin yurtdışına giden mevduatı yılın ilk 3 ayında böylece 11 milyar 461 milyar dolar oldu. Bu rakam Rahip Brunson krizinde 10 milyar 575 milyon dolardı.

EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKTI

Türkler'in bu hareketi yanında martta yabancılar da Türk bankalarında bulunan paralarından 6.9 milyar dolarını yine kendi ülkelerine veya başka bir ülkeye nakletmiş. Savaşa biraz daha alıştığımız barışa yaklaşıldığı nisan ve sonrasında her iki kalemde durumun ne olduğunu ise Merkez'in bir sonraki Ödemeler Dengesi istatistiklerinde görülecek. Öte yandan Merkez Bankası'nın verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ilk ayı olan martta cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari açık ise mart ayında 35 milyar dolardan 39,7 milyara ulaşarak Aralık 2023'ten bu yana en yüksek düzeyine çıktı. Cari açığın yüksek olmasının yasın sıra 43.4 milyar liralık rezerv azalışı ve finansmanında kaynağı belirsiz para olarak adlandırılan Net Hata Noksan kaleminin 6,9 milyar dolar olması ekonomi dünyasının dikkatini çekti.