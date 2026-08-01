Haziran ayında 24.9 milyar dolarlık ihracat

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 artışla 24 milyar 915 milyon dolara, ithalat yüzde 23 artarak 35 milyar 285 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, haziranda yıllık bazda yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2025'te yüzde 71,4 iken, geçen ay yüzde 70,6'ya geriledi. Ocak-haziranda ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 yükselişle 189 milyar 120 milyon dolar olarak hesaplandı.