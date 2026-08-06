İslam Memiş'ten yatırımcıya altında son uyarı! O veriler yönü belirleyebilir

Altın fiyatları küresel piyasalarda yükselişini sürdürürken, yatırımcıların gözü hem ABD'den gelecek kritik verilere hem de Orta Doğu'daki gelişmelere çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede kısa vadede kâr satışlarının görülebileceği belirterek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
"ALTIN İKİ AYIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ"
Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Memiş, ABD ile İran arasındaki gerilimde yaşanan gelişmelerin piyasaları etkilediğini belirtti.
Memiş, "Trump'ın İran'a karşı saldırısını ötelemesi; petrol fiyatlarında sert düşüşe, dolar endeksinin 100 seviyesinin altına sarkmasına neden oldu. Gerekçe bu. Ons altın tarafında 4.270 dolar seviyesi, gram altın tarafında ise 6.000 TL seviyesi hızlıca kırıldı. Serbest piyasada gram altın 6.540 lirayı gördü." dedi.
"GRAM ALTINDA İŞÇİLİK FARKI KAPANDI"
Gram altının ons altına kıyasla daha sınırlı yükseldiğine dikkat çeken Memiş, bunun nedenini işçilik maliyetlerindeki düşüş olarak açıkladı.
"Mart ayında 1 kilogramlık külçe altında 12 bin 500 dolarlık işçilik vardı. Şimdi bu fark yaklaşık 300 dolar geriledi. Ons altında yaşanan yükseliş gram altına yansırken işçilik farkı tamamen kapandı. Bu nedenle gram altın serbest piyasada daha ucuz hale geldi." ifadelerini kullandı.
"YARIN KAR SATIŞLARI GÖREBİLİRİZ"
ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine dikkat çeken Memiş, kısa vadede geri çekilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
"Yarın küresel piyasalar için önemli bir gün. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklanacak. Bu bahaneyle ons altın ve gram altın tarafında kâr satışlarını yarın görebiliriz." diye konuştu.
Memiş, kısa vadede ons altında 4.150 dolar, gram altında ise 6.350 lira seviyelerine kadar geri çekilmenin mümkün olduğunu ifade etti.
"YIL SONU BEKLENTİMİZ DEĞİŞMEDİ"
Uzun vadeli beklentilerinde değişiklik olmadığını vurgulayan Memiş, yükseliş trendinin devamı için Orta Doğu'da ateşkesin belirleyici olacağını söyledi.
"Yıl sonuyla alakalı yükseliş yönlü beklentimizin hâlâ korunduğunu söyleyebilirim. Ancak yükselişler başladı demek için çok erken. Amerika-İran tarafında tekrar ateşkes gelmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi gerekiyor." dedi.
"ATEŞKES GELİRSE 5 BİN DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR"
İslam Memiş, savaşın seyriyle ilgili iki farklı senaryoya dikkat çekti.
"Savaş devam ederse ons altında 4.000-4.400 dolar bandı izlenebilir. Ancak ateşkes haberi gelirse 4.400 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir ve yıl sonuna kadar 5.000 dolar seviyesi görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.
"NAKDE İHTİYACI OLMAYANLAR BEKLEMELİ"
Altın yatırımcılarına temkinli olunması çağrısı yapan Memiş, "Altın borcu olanlara ve düğün yapacaklara yaşanan geri çekilmelerin alım fırsatı verdiğini uzun süredir söylüyoruz. Ancak nakde ihtiyacı olmayan yatırımcının şu anda sessizce beklemesi gereken bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.