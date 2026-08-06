İslam Memiş'ten yatırımcıya altında son uyarı! O veriler yönü belirleyebilir

"YARIN KAR SATIŞLARI GÖREBİLİRİZ"

ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine dikkat çeken Memiş, kısa vadede geri çekilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

"Yarın küresel piyasalar için önemli bir gün. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklanacak. Bu bahaneyle ons altın ve gram altın tarafında kâr satışlarını yarın görebiliriz." diye konuştu.

Memiş, kısa vadede ons altında 4.150 dolar, gram altında ise 6.350 lira seviyelerine kadar geri çekilmenin mümkün olduğunu ifade etti.