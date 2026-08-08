Şehit aileleri ve gazilere destek: ‘Vefa’ paketi kabul edildi

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz gün TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olan şehitlerin aileleri ve gazilerin haklarını daha iyi hale getirmek için Meclis yoğun bir gündem gerçekleştirdi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin detayları da netleşiyor. Buna göre; tüm haklarını kullanan 1'inci derece gazinin aylık geliri 85 bin TL, gazilik maaşı 70 bin 187 TL, evde bakım yardım 70 bin 224 TL, kamuda memur maaşı 23 bin TL, Mehmetçik Vakfı desteği ve 4 bin 583 TL, tütün ikramiyesi payı ile aylık 252 bin 994 TL'ye ulaşacak. Teklifin, TBMM Genel Kurul gündemine gelerek Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.

15 TEMMUZ GAZİLERİ

Yeni kanun teklifine göre, daha önce iş hakkı verilen 15 Temmuz Gazilerine 28 bin 76 TL aylık bağlanacak ve muharip gazilerin diğer haklarından faydalanmalarının önü açılacak. Dul ve yetim aylığı alan şehit anne ve babalarına aylık ödemeleri 7-9 bin TL olanlar 14 bin 37; 14-17 bin TL olanlar 21 bin 500 TL alacak. Sadece anne ya da baba hayattaysa 28 bin 76 TL aylık ödenecek. Türkiye'de gazilerin derece ve bakıma muhtaçlık sistemine göre; gazilik 1'den 6'ncı seviyeye kadar derecelendiriliyor. Görevini icra ederken en ağır şekilde yaralanan, uzuv kaybı olanlar 1'inci derece gazi, hafif hareket kısıtlılığı, küçük uzuv kayıpları, kalıcı doku hasarları, tedavi ile düzelmeyen, ancak yaşamı sınırlı etkileyen yaralanmaları olanlar ise 6'ncı derece gazi olarak tanımlanıyor. Maluliyet derecesinde ilerleme olan erbaş ve er gazilerin maluliyet derecesi yeniden muayene edilme yaş sınırı da 40'tan 55'e yükseltilecek. Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerin maluliyet derecelerine göre; en düşük aylık alan gazinin (altıncı derecede) 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş belirlendi. Birinci derece gazilerin maaşları yeni yasa teklifiyle 68 bin ila 86 bin lira arasında düzenlendi.