ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları düştü mü? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Perşembe gününe değer kaybederek başladı. Altın ons başına 4 bin 100 dolara yakın seviyelerde işlem gördü. Küçük yatırımcı ise gram altın fiyatlarını öğrenmek için kuyumcuların yolunu tuttu. İşte gram altın, çeyrek altın , tam altın , Cumhuriyet altın fiyatı…

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın, perşembe günü ons başına 4.100 dolara yakın işlem gördü. Bu rakam ağustos başından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Fiyatlardaki geri çekilmeyi FOMC tutanaklarının ardından geldi. FOMC tutanaklarına göre bu yıl içinde bir faiz artırımı daha gerçekleştirecek.

PİYASALAR ARALIK AYINA İŞARET ETTİ

Piyasalar genel olarak Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor. Aralık ayında faiz artırımı olasılığı şu anda yaklaşık %78 civarında.

Orta Doğu'dan petrol akışının savaş öncesi seviyelere geri döndüğü tahmin edilse bile, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatlara yönelik riskler de yüksek kalmaya devam ediyor.