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Haberler Ekonomi ASELSAN’dan 195 milyon dolarlık sözlesme

ASELSAN’dan 195 milyon dolarlık sözlesme

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ASELSAN’dan 195 milyon dolarlık sözlesme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık radar sistemleri sözleşmesi imzalandı. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.

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