İncir alım fiyatları belli oldu: A1 kalite 250 lira

Aydın'da Tariş İncir Birliği, üreticilerin uzun zamandır beklediği 2026-2027 iş yılı için kuru incir alım fiyatlarını belirledi. İncirin kilogram fiyatı kalite ve irilik durumuna göre 30 ila 250 lira arasında değişiklik gösterdi. Kabul edilen alım tarifesine göre kilogramdaki incir adedi 36-40 arasında olan A1 kalite kuru incirin fiyatı 250 lira olarak belirlendi. Kilodaki adedi 41-45 arası olan A2 kalitesinin fiyatı 220 lira, 46-50 arası olan A3 kalitesinin fiyatı 210 lira, 51-55 arası olan A4 kalitesinin fiyatı 200 lira, 56-60 arası olan A5 kalitesinin fiyatı 180 lira, 61-65 arası olan A6 kalitesinin fiyatı 160 lira, 66-70 arası olan A7 kalitesinin fiyatı 140 lira, 71-80 arası olan A8 kalitesinin fiyatı 120 lira, 81-90 arası olan A9 kalitesinin fiyatı 100 lira, 91-100 arası olan A10 kalitesinin fiyatı 90 lira ve 101-130 arası olan A11 kalitesinin fiyatı 80 lira oldu.