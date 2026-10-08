Kalyon PV’den ABD’de stratejik yatırım hamlesi! Yeni fabrikasını ABD’de kuracak

ABD'de kuruluşu tamamlanan ve Kalyon PV'nin çoğunluk hissedarı olduğu şirket bünyesinde, başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi teknolojilerinin üretileceği ve ABD pazarına doğrudan ürün satacak yeni bir fabrika kurulması planlanıyor.

Güneş teknolojileri merkezi Kalyon PV, Ankara'daki entegre üretim tesisinde düzenlediği yatırımcı toplantısında ABD yatırımının yanı sıra şirketin ulusal ve uluslararası büyüme stratejisini, üretim ve teknoloji kabiliyetlerini, finansal görünümünü ve gelecek hedeflerini yatırımcılarla paylaştı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda yatırımcı ve analist katıldı.

ABD'de Üretim ve Doğrudan Satış Hedefi

Kalyon PV'nin global büyüme hedefiyle gerçekleştirdiği stratejik yatırım kapsamında, ABD'de kuruluşu tamamlanan ve Kalyon PV'nin çoğunluk hissedarı olduğu şirket bünyesinde yeni bir üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Tesiste, ABD'deki ilgili mevzuat ve yerlilik şartlarına uygun şekilde başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi sektörüne yönelik ürünlerin üretilmesi hedefleniyor. Aynı yapı üzerinden ABD pazarında satış ve pazarlama organizasyonunun da oluşturulması hedefleniyor.

Güneş enerjisi yatırımlarının hız kazandığı ABD pazarı, yerli üretimi destekleyen teşvik mekanizmaları ve artan talebiyle Kalyon PV'nin uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir konumda bulunuyor. ABD'nin 2035 yılına kadar güneş enerjisi kurulu gücünü önemli ölçüde artırmaya yönelik hedefleri ve yerli üretime sağlanan avantajlar, yatırım kararının stratejik zeminini güçlendiriyor.

Yatırım süreci; vergi, hukuk ve yatırım alanlarında ABD'de yerleşik bir danışmanlık firmasıyla yürütülüyor. Kalyon PV, yatırım kapsamında federal düzeydeki vergi teşvikleri ile eyalet ve yerel düzeyde sunulan ekonomik kalkınma teşviklerinden de yararlanmayı öngörüyor.

Murathan Kalyoncu: "Bu Fabrikanın Deneyimini Globale Taşıyacağız"

Türkiye'de edinilen üretim deneyimini uluslararası pazarlara taşıma hedeflerini vurgulayan Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, şunları söyledi:

"Kalyon PV olarak "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla yaktığımız meşaleyi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES başta olmak üzere sektörümüzün ihtiyaç duyduğu panelleri ürettik; AR-GE'ye, teknolojiye, insan kaynağımıza sürekli yatırım yaptık. Bu sayede, birçok başarıya imza attık.

Bugün Türkiye'de kazandığımız bu deneyimi ve üretim gücünü global pazarlara taşıyacak yeni bir döneme giriyoruz. ABD'de kuruluşunu tamamladığımız şirketimiz, uluslararası büyüme stratejimizin önemli adımlarından biri. Yaptığımız her yatırım üretim gücümüzü, girdiğimiz her yeni pazar global büyüme stratejimizi güçlendiriyor. Gelecek vadeden ve sürdürülebilir karlılık sunan yatırımlarımızla ülkemiz, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."dedi.

Yeni Yönetimle Güçlü İcra Dönemi

Yönetim Kurulu ve icra kadrosundaki yenilenmeye de değinen Kalyoncu, yeni yönetimin farklı fikirleri ve deneyimleri aynı masa etrafında buluşturduğunu belirtti. Bu birlikteliğin Kalyon PV'nin üretim, teknoloji geliştirme ve büyüme hedeflerine güç katacağını vurgulayan Kalyoncu, "Bu yeni dönemi yalnızca bir yönetim değişikliği olarak görmüyoruz. Yeni bir sinerji ve enerjiyle güçlü bir icra dönemi olarak görüyoruz" dedi.

Yatırımcılar Üretimin Tüm Aşamalarını Yerinde İnceledi

Kalyon Holding Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde Çivici moderasyonunda gerçekleştirilen toplantıda; Kalyon PV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Soydan şirketin stratejisini ve hedeflerini, Kalyon PV CEO'su Görkem Suner üretim kabiliyetlerini ve teknolojik altyapılarını, Kalyon PV CFO'su Can Ungun finansal görünümünü yatırımcılarla paylaştı. Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ise şirketlerin büyüme planlarını ve gelecek dönem önceliklerini aktardı. Yatırımcılar ve analistler, sunumların ardından gerçekleştirilen fabrika gezisinde ingottan wafer'a, hücreden panele uzanan üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Yatırımcılarla doğrudan iletişime verdikleri önemi vurgulayan Kalyoncu, "Yatırımcılarımızla yalnızca finansal sonuçlarımızı değil, bu sonuçların arkasındaki üretim gücümüzü, teknolojik yetkinliğimizi ve güçlü organizasyon yapımızı da paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki geleceğine, güneş teknolojilerindeki kabiliyetimize ve ekibimize inanıyoruz." dedi.