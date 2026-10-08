SON DAKİKA: Emekli maaşı, memur maaşı, asgari ücret... %25-%30 tahmini: Tüm hesaplar yeniden yapıldı

Emekli, memur maaşlarının en önemli belirleyişi olan enflasyon oranlarının ilk üçü 5 Ekim günü belli oldu. Emekli maaşı ve memur maaşı artış oranı için geriye sadece 3 veri kaldı. SSK , Bağkur ve memur emeklisi Ocak 2027'de alacakları zam oranı için şimdiden hesap yapmaya başladılar. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar…

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise son 6 aylık enflasyona göre fark alıyor. Bu yüzden 3 aylık enflasyon tüm emeklileri ve memurları ilgilendiriyor.

Eylül ayında oluşan yüzde 1.84 oranındaki enflasyon temmuzdaki yüzde 1.78 ve ağustostaki yüzde 1.84 ile birleşerek üç aylık oranı ortaya çıkardı. Buna göre üç aylık enflasyon yüzde 5.57 olarak belirlendi.

Yüzde 5.57 ne anlama geliyor?

Yüzde 5.57 oranındaki üç aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen bir artışı ifade ediyor. Bunun üzerine 3 aylık veri daha eklenecek ve yıl sonu artış oranı belirlenecek.

Memurlar için bu oran önemli mi?

Bu oranlar birlikte memurlar için yıl sonunda enflasyon farkı verileceğinin ilk işareti de gelmiş oldu. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında aldıkları yüzde 7'lik zammın üzerindeki enflasyonu fark olarak alacaklar. Her ne kadar üç aylık veri yüzde 7'nin altında olsa da yıl sonunda enflasyon farkı almaları kesin görünüyor. Memurlar ve memur emeklileri ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 oranındaki zamları da ocak ayında alacak.

Yıl sonu için nasıl bir hesap yapılıyor?

Üç aylık verinin ardından oluşan yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 oranında gerçekleşti. Bu orandan yola çıkarak yapılan hesaplamalara bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yine yüzde 28-30 bandında oluşacağını ortaya koyuyor. Hem OVP hem de anketlerde bu sonuçlar çıkıyor. Bu orana göre de hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin hem de memurlar ile memur emeklilerinin ocak ayı artışlarıyla ilgili rakamlar ortaya çıkıyor.