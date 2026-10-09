İslam Memiş’ten altın sahiplerine kritik uyarı! Bir günde her şey değişebilir

GRAM ALTINDA 6.500-7.000 TL ARALIĞI

Gram altın fiyatlarının 6.500-7.000 TL aralığında sıkıştığını belirten Memiş, mevcut bant hareketinin bir süre daha devam edebileceğini düşündüğünü söyledi. Gram altının ons altını takip ettiğini ifade eden Memiş, orta ve uzun vadeli beklentisini ise koruduğunu dile getirdi.

Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayında yaşanan yükselişleri köpük ve balon fiyatlamalar olarak nitelendiren Memiş, o dönemde uzak durulması gereken yapay yükselişler gördüğünü söyledi. Mevcut dönemde ise yapay düşüşler yaşandığını düşündüğünü ifade etti.

2026 yılına ilişkin yaklaşımını da paylaşan Memiş, "2026 yılı bizim nazarımızda bir toplama yılı olduğu için biz elimize geçen parayla toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Memiş, altın ve gümüşteki düşüşlere rağmen orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu belirterek yatırım yaklaşımını bu doğrultuda sürdürdüğünü ifade etti.