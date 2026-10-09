İslam Memiş’ten altın sahiplerine kritik uyarı! Bir günde her şey değişebilir

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarının yönünü etkileyebilecek gelişmeleri değerlendirdi. Kişisel YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede uzman isim, birikimlerini kuyumcu ve tüccarlara emanet eden vatandaşları dolandırıcılık riskine karşı uyardı.
FED TUTANAKLARINDA FAİZ MESAJI
Fed tutanaklarını değerlendiren İslam Memiş, üyelerin enflasyonla mücadelede faiz artışlarının etkisine dikkat çektiğini belirterek, "Fed'in faiz artırımı enflasyonun önüne geçebilir ama art arda yapılan faiz artışlarına da sıcak bakmıyoruz" mesajının öne çıktığını söyledi.
Tutanakların ardından faiz beklentilerinde değişiklik yaşandığını ifade eden Memiş, ekim ayında faiz artırımı ihtimalinin zayıfladığını, aralık ayında ise 25 baz puanlık faiz artırımının gündemde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.
Borsa, euro, altın, gümüş, platin, paladyum, bakır, diğer endüstriyel metaller ve Bitcoin'de düşüşler yaşandığını söyleyen Memiş, dolar endeksinin yeniden 104 seviyesine yükselip yükselmeyeceğini yakından takip edeceklerini ifade etti.
ONS ALTINDA 4.070 DOLAR DESTEĞİ
Uluslararası piyasalarda ons altın için takip ettiği seviyeleri paylaşan İslam Memiş, 4.070 dolar seviyesini destek, 4.370 dolar seviyesini ise direnç olarak belirledi.
Memiş, "Bugün 4.070 dolar seviyesini test eden ons altın, şu anda 4.110 dolar seviyesinde" diyerek fiyatlardaki hareketliliğe dikkat çekti. Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından ons altında yüzde 1,33'lük değer kaybı yaşandığını belirten Memiş, altının 4.000 dolar seviyesinden çok uzaklaşmadan belirli bir bantta hareket ettiğini söyledi.
Ons altının 4.070-4.370 dolar aralığında oyalanabileceğini düşündüğünü ifade eden Memiş, Çin'deki tatilin sona ermesiyle birlikte ülkeden gelecek altın talebinin de önem taşıdığını belirtti.
Çin'in yeniden piyasaya dönmesinin ardından altın alımlarının devam edip etmeyeceğini takip edeceklerini söyleyen Memiş, ons altında 4.070 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarına da dikkat çekti.
GRAM ALTINDA 6.500-7.000 TL ARALIĞI
Gram altın fiyatlarının 6.500-7.000 TL aralığında sıkıştığını belirten Memiş, mevcut bant hareketinin bir süre daha devam edebileceğini düşündüğünü söyledi. Gram altının ons altını takip ettiğini ifade eden Memiş, orta ve uzun vadeli beklentisini ise koruduğunu dile getirdi.
Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
Ocak ayında yaşanan yükselişleri köpük ve balon fiyatlamalar olarak nitelendiren Memiş, o dönemde uzak durulması gereken yapay yükselişler gördüğünü söyledi. Mevcut dönemde ise yapay düşüşler yaşandığını düşündüğünü ifade etti.
2026 yılına ilişkin yaklaşımını da paylaşan Memiş, "2026 yılı bizim nazarımızda bir toplama yılı olduğu için biz elimize geçen parayla toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Memiş, altın ve gümüşteki düşüşlere rağmen orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu belirterek yatırım yaklaşımını bu doğrultuda sürdürdüğünü ifade etti.
GÜMÜŞTE 59,5 DOLAR SEVİYESİ
Gümüş fiyatlarını da değerlendiren İslam Memiş, ons gümüşte daha önce 58-62 dolar aralığına işaret ettiğini ve fiyatın değerlendirmesini yaptığı sırada 59,5 dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi. Gram gümüşün ise 94,5 TL civarında işlem gördüğünü belirtti.
Gümüşte yüzde 2, yüzde 2,5 ve yüzde 3 civarında kayıplar yaşandığını aktaran Memiş, altın/gümüş rasyosundaki yükselişin gümüşün altına kıyasla daha fazla değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.
Memiş, gümüşün mevcut fiyatlarını da ucuz bulduğunu belirterek altın ve gümüşte birikim yapmaya devam ettiğini söyledi.
KUYUMCUDAN ALTIN ALIM SINIRI YÜKSELDİ
İslam Memiş, fiziki altın alımlarında MASAK formu doldurma ve kimlik ibrazına ilişkin tutarın değiştiğini belirterek Resmî Gazete'de yayımlandığını söylediği düzenlemeyi değerlendirdi.
Daha önce 185 bin TL olan sınırın 370 bin TL'ye yükseltildiğini aktaran Memiş, değişikliğin uygulamadaki tutarı artırdığını ifade etti.
Memiş, yeni sınırı şu sözlerle anlattı:
"Şimdi Resmî Gazete'de yayınlanan bu 185.000 TL sınırı 370.000 TL'ye yükseltildi. Bu ne demek oluyor? Artık 185.000 liralık bir alım değil de 370.000 TL ve üzerindeki alımlarda tekrar MASAK formunun ve kimlik ibrazının geçerli olacağı bir süreç olacak karşımızda."
Memiş, 370 bin TL ve üzerindeki fiziki altın alımlarında MASAK formu doldurma ve kimlik ibrazı uygulamasının devam edeceğini belirterek, "Sadece miktar burada yükseltildi" dedi.
"EMANET BIRAKTIĞINIZ ALTINLAR BUHAR OLABİLİR"
Kuyumcukent'te 64 kilogram altın üzerinden yaklaşık 420 milyon TL'lik vurgun yapıldığına ilişkin iddialara değinen Memiş, bu olayın ardından kuyumculuk sektöründe yaşanabilecek risklere dikkat çekti.
Söz konusu olayda, "çantacılık" adı altında atölyelerden ürün toplandığını ve daha sonra ödeme yapılmadığının öne sürüldüğünü belirten Memiş, benzer olayların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle üreticilerin ve atölyelerin ürünlerini aracılara verirken dikkatli davranması gerektiğini söyleyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:
Birikimlerin bir esnafta emanet olarak tutulması veya karşılığında kâr taahhüt edilmesi durumunda risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Memiş, "Bir sabah kalktığınız zaman siz de aynı bu şekilde dolandırılacaksınız. Bir sabah kalktığınız zaman o emanet bıraktığınız altınların buhar olduğunu göreceksiniz. Yılların birikimi heba olacak." diye konuştu.
"2026 YILINDA İYİ Kİ SABRETMİŞİZ DİYECEĞİZ"
Piyasalardaki genel görünümü değerlendiren İslam Memiş, savaşın etkisiyle enerji krizinin ve fiyat dalgalanmalarının sürdüğünü söyledi. Mevcut dönemi manipülasyon piyasası olarak nitelendiren Memiş, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini ifade etti.
Altın ve gümüşte yıl sonuna kadar birikim yapmayı sürdüreceğini belirten Memiş, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik hazırlık yaptıklarını söyledi.
Memiş, gelecek yıllara ilişkin beklentisini şu sözlerle anlattı:
"Yıl sonuna kadar bizim altın ve gümüş tarafında toplama yılımız; sessiz bir şekilde toplamaya devam ediyoruz, sessiz bir şekilde beklemeye devam ediyoruz."
2026 yılındaki sabrın ilerleyen yıllarda karşılığını vereceğini düşündüğünü belirten Memiş, "2026 yılında ne kadar sabretmişiz, neden sabretmişiz, 'iyi ki sabretmişiz' diyeceğimiz bir yıl olacak karşımızda" diye konuştu.