Milyonların beklediği zam hesabı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin yakından takip ettiği enflasyon verileri açıklandı. Eylül ayı rakamlarının belli olmasıyla birlikte üç aylık enflasyon farkı hesaplanırken, ocak ayında maaşlara yapılabilecek artışlara ilişkin tahminler de gündeme geldi. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda emekli, memur ve asgari ücretlilerin yeni gelirlerine ilişkin olası senaryolar şekillenmeye başladı.
EYLÜL AYI ENFLASYONU MAAŞ ZAMLARINI NASIL ETKİLEDİ?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında kaydedilen yüzde 1,78 ve ağustos ayındaki yüzde 1,84'lük artışla birlikte üç aylık enflasyon oranı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.
Açıklanan rakamlar, özellikle ocak ayında maaş artışı bekleyen emekliler ve kamu çalışanları açısından önemli bir gösterge oldu. Yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık toplam oran kesinleşecek ve maaş zamlarının hesaplanmasında kullanılacak.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON HANGİ KESİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış, altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak belirleniyor. Memurlar ve memur emeklilerinin maaş hesaplamalarında ise toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da önem taşıyor.
Bu nedenle temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin veriler, milyonlarca kişinin ocak ayında alacağı maaş artışına yönelik ilk tabloyu ortaya koyuyor. Ancak üç aylık oran, nihai zam miktarını tek başına belirlemiyor. Kesin oran için yılın son üç ayındaki enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
YÜZDE 5,57'LİK ENFLASYON NE ANLAMA GELİYOR?
İlk üç aylık dönemde gerçekleşen yüzde 5,57'lik enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı hesabında dikkate alınacak birikimli artışı gösteriyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları da bu hesaba eklenecek.
Altı aylık enflasyonun kesinleşmesiyle birlikte emeklilerin maaşlarına yansıtılacak artış oranı da netleşmiş olacak. Dolayısıyla mevcut oran, kesinleşmiş bir ocak zammı değil, hesaplamanın ilk üç aylık bölümünü ifade ediyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 7'lik zam sonrasında, ilgili dönemde oluşan enflasyonun toplu sözleşmede dikkate alınan oranı aşması durumunda enflasyon farkı hesaplanıyor.
Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57 seviyesinde olması, tek başına nihai farkı belirlemeye yetmiyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte fark hesabı kesinleşecek.
Ayrıca toplu sözleşme kapsamında ocak ayında uygulanacak zam da maaş artışında etkili olacak. Bu iki unsur birlikte değerlendirildiğinde, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışının yüzde 7-8 aralığında gerçekleşebileceği öngörülüyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
Üç aylık verilerin ardından yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak açıklandı. Yıl sonuna yönelik tahminler ise ocak ayında uygulanacak maaş artışlarının hesaplanmasında belirleyici olmaya devam ediyor.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak yer aldığı belirtiliyor. Bu beklentiye göre yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Piyasa beklentilerinin yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'a yaklaşabileceği yönünde şekillenmesi durumunda ise altı aylık enflasyon oranının yüzde 10 civarına çıkabileceği hesaplanıyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10'a yaklaşabilir.
Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammı ile olası enflasyon farkının toplam etkisi dikkate alınıyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde bu gruptaki maaş artışının yüzde 7-8 bandında olması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?
Beklenen zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, ocak ayında maaşların hangi seviyelere çıkabileceğine ilişkin tahminleri de beraberinde getiriyor.
Yüzde 8'lik artış varsayımına göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının da 26 bin ile 27 bin lira aralığında olabileceği tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar, yapılacak yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.
Bu rakamların kesinleşmiş maaşlar değil, belirli zam senaryolarına dayanan tahmini tutarlar olduğu unutulmamalı. Nihai maaşlar, açıklanacak enflasyon verileri ve gerekli yasal düzenlemelerin ardından belli olacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK MI?
Asgari ücret artışı, emekli aylıklarında olduğu gibi doğrudan altı aylık enflasyon oranına bağlanmıyor. Bununla birlikte gerçekleşen enflasyon, yıl sonu beklentileri ve ekonomik koşullar yeni ücretin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.
Geçmiş dönemde gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları asgari ücret görüşmelerinde dikkate alınmıştı. Benzer bir yaklaşımın izlenmesi durumunda, yeni asgari ücrette yüzde 25-30 aralığında bir artış ihtimali üzerinde duruluyor.
Ancak bu oranlar henüz kesinleşmiş bir karar anlamına gelmiyor. Yeni ücret, yapılacak değerlendirmeler ve resmi açıklamalar sonucunda belli olacak.
YÜZDE 25 VE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA ASGARİ ÜCRET
Mevcut ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre iki farklı zam senaryosu öne çıkıyor:
Yüzde 25 zam senaryosu: Brüt asgari ücretin 33.030 TL'den 41.287,50 TL'ye, net ücretin ise 28.075,50 TL'den yaklaşık 35.095 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Yüzde 30 zam senaryosu: Brüt asgari ücretin yaklaşık 42.939 TL'ye, net asgari ücretin ise yaklaşık 36.500 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.
Bu tutarlar, belirtilen artış oranları üzerinden oluşturulan tahminlerdir. Kesin rakamlar, asgari ücret görüşmelerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.
EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM BEKLENTİLERİ
Mevcut veriler ve paylaşılan tahminler doğrultusunda öne çıkan rakamlar şöyle sıralanıyor:
En düşük memur maaşı: 75 bin-76 bin TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 33 bin-34 bin TL
SSK ve Bağ-Kur emeklisi taban aylığı: 26 bin-27 bin TL
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen artış: Yüzde 9-10
Memur ve memur emeklileri için beklenen toplam artış: Yüzde 7-8
Asgari ücret için öne çıkan zam beklentisi: Yüzde 25-30
ENFLASYON VERİLERİ VE ZAM HESABINDA SON DURUM
Eylül ayı enflasyonu: Yüzde 1,84
Temmuz-ağustos dönemi birikimli enflasyonu: Yüzde 3,65
Üç aylık birikimli enflasyon: Yüzde 5,57
Yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 28,4
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olası altı aylık artış: Yüzde 9-10
Memur ve memur emeklileri için olası toplam artış: Yüzde 7-8
Sonuç olarak, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verileri emekli ve memur maaşlarının ocak ayında ne kadar artacağını belirleyecek. Asgari ücrette ise enflasyonun yanı sıra ekonomik koşullar ve ücret belirleme süreci etkili olacak. Bu nedenle açıklanan tutarlar ve oranlar, resmi kararlar duyurulana kadar tahmin olarak değerlendirilmelidir