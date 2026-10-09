Milyonların beklediği zam hesabı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Beklenen zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, ocak ayında maaşların hangi seviyelere çıkabileceğine ilişkin tahminleri de beraberinde getiriyor.

Yüzde 8'lik artış varsayımına göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının da 26 bin ile 27 bin lira aralığında olabileceği tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar, yapılacak yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

Bu rakamların kesinleşmiş maaşlar değil, belirli zam senaryolarına dayanan tahmini tutarlar olduğu unutulmamalı. Nihai maaşlar, açıklanacak enflasyon verileri ve gerekli yasal düzenlemelerin ardından belli olacak.