Ödemeler net yatırım tutarıyla yapılacak

Fonlarda yaşanan sıkıntıdan etkilenen yaklaşık 455 bin vatandaşın "Ana param nasıl hesaplanacak?" sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında yer alan fonlardaki 1 milyon liraya kadar yatırımların ödemesinde ana para için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarının esas alınacağını söyledi. Yılmaz, Takasbank'tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarların hesaplanacağını bildirdi.

FONLAR İKİ GRUBA AYRILDI

Yılmaz, hesaplamanın nasıl yapılacağını ise "Bir x şahsı düşünün, 1 milyon lira yatırmış sisteme, parası 5 milyon olmuş, arada 4 milyonunu çekmiş. Biz bunun anaparasını çektiğini düşünüyoruz, onu ödemeyeceğiz. 1 milyona kadar sistemin içinde olan, çekmemiş olan miktarlar ise bu 'net yatırım tutarı' tarifiyle ödemelere konu olacaktır" sözleri ile anlattı. Tasfiye kararı alınan fonlar, "olağan tasfiye kapsamında olan fonlar" ile "olağanüstü tasfiye kapsamında olan fonlar" şeklinde iki gruba ayrıldı. Yatırımcılarının ödemelerini kendi kaynakları ile karşılayabilecek fonlar "olağan tasfiye kapsamında yer olan fonlar" olarak kabul edildi. Kendi bünyesinde likidite kısıtı bulunan, varlıkları üzerinde adli/idari tedbir olan veya Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinin tamamlanması beklenen daha riskli durumdaki Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy ise olağanüstü tasfiye kapsamında fonlar kabul edildi. Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı duyuruldu. Açıklamada,"A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır" denildi.

43 BİN KATILIMCIYA ÖDEME YAPILDI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'nde fon soruşturmasına ilişkin son durumu açıkladı. Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini söyledi. Şimşek, olağan tasfiye sürecinde bulunan şirket ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin bilgi verdi. Şimşek, "Olağan tasfiye sürecinde olan yedi şirketin üç portföy yönetim şirketi olağan tasfiye kapsamında. TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı" dedi. Fon soruşturması kapsamında gelinen noktaya da değinen Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Şimşek, "43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi" ifadelerini kullandı. Şimşek, üç önemli portföy yönetim şirketinin normal tasfiye sürecine tabi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla üç önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi" diye konuştu.