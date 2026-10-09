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Yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlıyor

AJET, kış dönemi için yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirimli biletler, 2 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye varışlı uçuşlarda 11-27 Aralık tarihleri, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanya dışında tutulacak. Avantajlı biletler 10 Ekim saat 23:59'a kadar satın alınabilecek. Kampanya Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid gibi destinasyonlarda geçerli olacak.

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