Bakü’de tarım sektörü zirvesi

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) organizasyonu ve Ziraat Bank Azerbaycan'ın ana sponsorluğunda Bakü'de düzenlenen 3. Uluslararası Tarım İş Forumu'nda, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sektöründeki işbirliği imkanları, yatırımlar ve gıda güvenliği ele alındı. Foruma Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan Tarım Kredi ve Kalkınma Ajansı (AKİA) Başkanı Yalçın Camalov, ATİB Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Rüstemov, Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, milletvekilleri, Bakanlık temsilcileri ve iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

Büyükelçi Akgün, Zengezur Koridoru'nun Doğu-Batı ulaşım hatlarının bir parçası olarak değerlendirildiğini belirterek Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin başarıyla tamamlanmasının bölgesel barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacağını kaydetti. Tarım sektörünün iklim değişikliği, kuraklık ve gıda arz güvenliği gibi konular nedeniyle giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Akgün, geleneksel yöntemlerin ötesine geçilerek teknolojik üretime, depolamaya ve sürdürülebilirliğe odaklanılması gerektiğini dile getirdi.