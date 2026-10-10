Emeklilere ekimde büyük fırsat: Emekli promosyonunda ekim yarışı başladı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için ödeme tutarının yanı sıra taahhüt ve iade şartları da belirleyici oluyor. Ekim ayı emekli promosyonları kapsamında bankaların sunduğu nakit teklifler, ek ödüller ve kampanya koşulları belli oldu.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara gelir dilimine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı gibi ek koşulları yerine getiren emekliler ise 18 bin TL'ye kadar ilave ödül kazanabiliyor. Böylece toplam ödeme tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
QNB
QNB, emeklilere maaşlarına göre 8 bin 500 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar yükselen nakit promosyon seçenekleri sunuyor. Banka ayrıca eczane ve market alışverişlerini de kampanyaya dahil ederek belirlenen şartları karşılayan müşterilerine yıllık toplam 3 bin TL'ye kadar harcama iadesi sağlıyor.
ING
ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Bunun üzerine farklı bankacılık ürünlerini kullanan emekliler için ek ödeme seçenekleri de devreye giriyor.
4 otomatik fatura talimatına: 4 bin TL
Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bakiye bulundurana: 3 bin 500 TL
75 bin TL kredi kullanana: 3 bin 500 TL
Mobilden ilk kez ING müşterisi olana: 2 bin TL
Kart harcamalarına: 4 bin TL'ye kadar iade bu fırsatların tamamından yararlanan bir emeklinin ING'den elde edebileceği toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, emekli maaşını taşıyanlara gelir aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Banka, iki otomatik fatura ödeme talimatına 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL'lik harcamaya 5 bin TL, KMH kullanımına 4 bin TL ve sigorta işlemlerine 5 bin TL ek ödül veriyor. Vadesiz hesap avantajıyla maaş tutarına göre 1.000 TL ile 6 bin TL arasında ilave kazanç sağlanırken tüm kampanya koşullarını karşılayan emekliler için toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar yükseliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş aralığına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı, kart kullanımı ve yeni kasko ya da konut sigortası poliçesi gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle kampanyadan sağlanabilecek toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'ta emekli maaşını taşıyanlara sunulan ödeme, maaş tutarı ve yerine getirilen kampanya şartlarına göre 13 bin TL'den 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. En yüksek promosyon tutarından yararlanmak isteyenlerin 2 otomatik fatura talimatı vermesi, Yedek Hesap başvurusu yapması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL harcama yapması gerekiyor.
Kampanyada yakınını Türkiye Finans'a getiren emekliler için de ayrı bir ödül bulunuyor. Her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek ödeme alınabiliyor. Böylece tüm avantajlarla birlikte ulaşılabilecek tutar 32 bin TL'yi buluyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre farklı promosyon seçenekleri sunuyor. Gelir dilimine göre belirlenen nakit ödeme 8 bin 750 TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emeklilerin yararlanabileceği promosyon miktarı, aylık maaşlarının bulunduğu kademeye göre hesaplanıyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra kampanya kapsamındaki ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Alınacak ödeme, maaş kademesiyle birlikte tamamlanan ek kampanya koşullarına göre şekilleniyor.
AKBANK
Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, ana ödemenin üzerine ek fırsatlarla toplam kazanç artırılabiliyor.
Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar için 15 bin TL'ye kadar ilave ödeme imkanı bulunuyor. Tüm kampanya avantajlarından yararlanılması halinde toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş kademesine göre 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Buna eklenen bonus fırsatlarıyla birlikte kampanyadan elde edilebilecek toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Emeklinin alacağı toplam ödeme, bulunduğu maaş aralığına ve kampanya kapsamında yararlandığı ek bonuslara göre belirleniyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu pakette 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları da bulunuyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk'te emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla birlikte emeklilerin kampanyadan sağlayabileceği toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kampanyadaki ek avantajlarla birlikte toplam ödeme daha da yükseltilebiliyor.
Ek fırsatlar arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma seçenekleri bulunuyor. Tüm koşulları yerine getiren emekliler için kampanyanın toplam tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.