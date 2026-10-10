Emeklilere ekimde büyük fırsat: Emekli promosyonunda ekim yarışı başladı! Hangi banka ne kadar veriyor?

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta emekli maaşını taşıyanlara sunulan ödeme, maaş tutarı ve yerine getirilen kampanya şartlarına göre 13 bin TL'den 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. En yüksek promosyon tutarından yararlanmak isteyenlerin 2 otomatik fatura talimatı vermesi, Yedek Hesap başvurusu yapması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL harcama yapması gerekiyor.

Kampanyada yakınını Türkiye Finans'a getiren emekliler için de ayrı bir ödül bulunuyor. Her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek ödeme alınabiliyor. Böylece tüm avantajlarla birlikte ulaşılabilecek tutar 32 bin TL'yi buluyor.