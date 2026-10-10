İzmir’de görenleri geçmişe götüren kahve! Şehrin kalabalığından kaçan İzmirlilerin keşfetmesi gereken tarihi durak...

ADINI TARİHTEN ALDI! Bergama'da doğan Gürkaş, çocukluğundan bu yana tarihi çarşının değişimine tanıklık ettiğini söyledi. Çınarın yaşının belirlenmesi için geçmişte inceleme yapıldığını belirten Gürkaş, ölçümlerde ağacın yaklaşık 380 yıllık olduğunun değerlendirildiğini, ancak çevredeki tarihi yapıların geçmişi dikkate alınarak yaklaşık 500 yıllık olabileceğinin düşünüldüğünü anlattı.

"BİZ ONUN BEKÇİSİYİZ"



Gürkaş, "Bu ağaca çivi bile çakamazsınız. Biz de onu muhafaza etmeye çalışıyoruz. O ağaç bize emanet, biz onun bekçisiyiz." dedi.



Kahvenin işletmesini yaklaşık 6 yıl önce oğullarına devrettiğini dile getiren Gürkaş, her gün iş yerine gelerek onlara yardımcı olmaya devam ettiğini söyledi.