İzmir’de mucize gibi hikaye! Hamileyken kanser tanısı aldı, bebeğiyle hayata tutundu...

'BEBEĞİM İÇİN YAŞIYORUM' Hastalığının ikinci evrede olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirten Şen, kemoterapi nedeniyle bebeğini emziremediğini anlatarak, "5 kez kemoterapi aldım. İlk 3 ay haftalık olarak devam edecek, sonra 21 günde bir alacağım. Kanserli hücre kalmayınca ameliyat olacağım. Emzirmeyi sadece ilk 20 gün, tek göğüsten yapabildim. Son günlerde iyice sütüm artmıştı ama kemoterapi aldığım için şu an emziremiyorum. Ebeler kemoterapi bittikten sonra tekrar süt gelebileceğini söylüyorlar. Bebeğim sayesinde hayata yeniden bağlandık. Onun sayesinde şu an bu süreci daha rahat atlatıyorum. Yoksa yataktan çıkamaz, depresyona girerdim ama şu an bebeğim için yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

'KIZIMIZ BİZE İLAÇ GİBİ GELDİ' Eşine bu zorlu süreçte destek olan Sinan Şen ise babalık duygusunu derinden hissettiğini belirterek, "Bu süreçte eşimi elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum. Ona üzüntümüzü hiç yansıtmamaya çalışıyoruz. Yürüyüşler yapıp kafamızı dağıtıyoruz. Ona destek olmaya çalışıyorum. Ben de evden çalışıyorum, o yüzden İdil ile biraz daha fazla ilgilenebiliyorum. Bu süreç bize aile olarak birlikte olmayı daha iyi öğretti. Böyle nadir yaşanan zorlu bir süreçte kızımız bize adeta ilaç gibi geldi, çok etkili oldu. Babalık duygusu normalde geç yaşanır derler ama Gamze'nin 3 günlük doğum sürecinden şu ana kadar ben çok derinden hissettim. İyi ki böyle bir kızımız var. İyi ki böyle bir eşim var. Ben de ona acil şifalar diliyorum" dedi.