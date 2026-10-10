HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2026: GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününün geride kalmasıyla birlikte gözler hafta sonu altın fiyatlarına çevrildi. Özellikle gram altın ve çeyrek altının güncel fiyatları araştırılırken, ons altındaki son durum da piyasaların gündeminde bulunuyor.
GRAM ALTIN NE KADAR? 10 EKİM 2026
Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, 10 Ekim Cumartesi günü gram altının alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.643,95 TL, satış fiyatı ise 6.644,78 TL olarak kaydedildi.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Düğün, takı ve yatırım amaçlı altın alımlarında sıkça tercih edilen çeyrek altının fiyatı da merak ediliyor. 10 Ekim 2026 itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 10.645,37 TL, satış fiyatı 10.879,90 TL oldu.
YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI
Hafta sonu altın fiyatlarını takip edenler, yarım ve tam altının güncel değerlerini de araştırıyor. Yarım altının alış fiyatı 21.224,22 TL, satış fiyatı 21.759,80 TL olarak açıklanırken, tam altının alış fiyatı 42.299,63 TL, satış fiyatı ise 43.133,73 TL seviyesinde yer aldı.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını fiyatları da 10 Ekim Cumartesi günü yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.915 TL, satış fiyatı ise 44.569 TL olarak kaydedildi.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının yönünü takip etmek isteyenler ons altındaki son durumu da yakından izliyor. 10 Ekim 2026 verilerine göre ons altının alış fiyatı 4.194,19 dolar, satış fiyatı ise 4.194,71 dolar oldu.