HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2026: GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI Hafta sonu altın fiyatlarını takip edenler, yarım ve tam altının güncel değerlerini de araştırıyor. Yarım altının alış fiyatı 21.224,22 TL, satış fiyatı 21.759,80 TL olarak açıklanırken, tam altının alış fiyatı 42.299,63 TL, satış fiyatı ise 43.133,73 TL seviyesinde yer aldı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU? Cumhuriyet altını fiyatları da 10 Ekim Cumartesi günü yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.915 TL, satış fiyatı ise 44.569 TL olarak kaydedildi.