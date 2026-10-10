Haberler Ekonomi Kredi kartında asgari ödeme sınırı değişti Kredi kartında asgari ödeme sınırı değişti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeye gitti. 1 Ekim 2026 tarihli kararla, asgari ödeme oranlarının belirlenmesinde esas alınan limit sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı. HABER MERKEZİ









Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeye gitti. 1 Ekim 2026 tarihli kararla, asgari ödeme oranlarının belirlenmesinde esas alınan limit sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.

4 BİN LİRAYA DÜŞECEK

Yeni uygulamaya göre, kredi kartı limiti 100 bin lira ve altında olan kullanıcılar dönem borçlarının en az yüzde 20'sini, limiti 100 bin liranın üzerinde bulunanlar ise en az yüzde 40'ını ödeyecek.