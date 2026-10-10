Kredi kartında asgari ödeme sınırı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeye gitti. 1 Ekim 2026 tarihli kararla, asgari ödeme oranlarının belirlenmesinde esas alınan limit sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.
4 BİN LİRAYA DÜŞECEK
Yeni uygulamaya göre, kredi kartı limiti 100 bin lira ve altında olan kullanıcılar dönem borçlarının en az yüzde 20'sini, limiti 100 bin liranın üzerinde bulunanlar ise en az yüzde 40'ını ödeyecek.
Düzenleme, özellikle 50 bin ile 100 bin lira arasında kredi kartı limiti bulunan kullanıcıların asgari ödeme yükünü azaltacak. Örneğin, 80 bin lira limitli kartta 20 bin lira dönem borcu bulunan bir kişinin asgari ödemesi, önceki uygulamadaki 8 bin liradan 4 bin liraya düşecek.
BDDK'nin kredi kartı limitlerinin kullanıcıların belgelenebilir gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaları da sürüyor. Bankaların müşterilerinin farklı bankalardaki toplam kart limitlerini dikkate alması ve limitleri gelir durumuna göre düzenlemesi öngörülüyor.