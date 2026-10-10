Mehmet Nuri Ersoy’a üstün liderlik ödülü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) "Seyahat ve Turizmde Üstün Liderlik" ödülünü aldı. 26. WTTC Küresel Zirvesi kapsamında verilen ödülü Türk turizm sektörü ve çalışanları adına kabul eden Ersoy, "Türk turizminin başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Turizmi sürdürülebilir biçimde yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yayma, destinasyonlarımızı geliştirme, eşsiz kültürel ve doğal mirasımızı dünyaya tanıtma hedefiyle attığımız adımların uluslararası karşılık bulması, kararlılığımızı daha da artırıyor" diye konuştu.