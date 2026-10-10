Tarımda tüm zamanların ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarım sektörünün ihracatı yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 27,1 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye'nin tarım ürünlerine farklı pazarlardan gelen yoğun talep, sektörün dış satımını destekledi. Türkiye'nin toplam ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara ulaşırken, tarım sektörünün bu dönemde toplam ihracat içindeki payı yüzde 12,9 oldu. Tarım sektöründe faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi. Buna göre, yılın 9 ayında yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 42,2 artışla 3,2 milyar dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yüzde 8 artışla 3,1 milyar dolarlık, tütün sektörü ise yüzde 15,4 artışla 929,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

ABD VE RUSYA ÖNE ÇIKTI

Ocak-eylül döneminde rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında Irak, Rusya ve ABD öne çıktı. Yaş meyve ve sebze sektörü Irak'a 842 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Rusya'ya 398,1 milyon dolarlık, tütün sektörü ise ABD'ye 157 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

MUĞLA VE İZMİR ZİRVEDE

İller bazında bakıldığında yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 880,2 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Muğla'dan 814,6 milyon dolarlık, tütün sektörü ise İzmir'den 677,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-eylül döneminde tarım ve tarıma bağlı çoğu sektörün ihracat verileri yükseliş kaydetti.

1 OCAK - 30 EYLÜL