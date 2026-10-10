TOKİ 83 bin 503 sosyal konutun inşasını tamamladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yılbaşından bu yana 58 şehirde 83 bin 504 sosyal konutun inşasını tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Asrın İnşa Seferberliği" kapsamında deprem bölgesinde inşa ettiği 455 bin 357 bağımsız bölümü 27 Aralık 2025'te hak sahiplerine teslim etti. Deprem bölgesindeki kalıcı konut çalışmalarını tamamlayan ve odağını tamamen sosyal konut ve sosyal donatı hamlesine çeviren TOKİ, yılın ilk ayında 12 şehirde 6 bin 325 sosyal konutun yapımını tamamladı. Nisanda 15 kente yayılan çalışmalar sonucu 6 bin 433 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Öte yandan ağustos, 16 ilde tamamlanan 15 bin 711 sosyal konutla, bu yıl en fazla konutun üretildiği ay olarak kayıtlara geçti. TOKİ, inşa ettiği bu projelerle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanmasını hedefledi. En fazla 4-5 katlı inşa edilen projeler, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.