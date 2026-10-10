Türk müteahhitlerden 139 ülkede dev başarı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün 139 ülkede 12 bin 900 projeyi hayata geçirdiğini açıkladı. Uluslararası alanda 49 Türk firmasının yer aldığı sektörde, toplam iş hacminin 520 milyar dolarlık bölümü son 23 yılda gerçekleştirildi.

Engineering News-Record'un (ENR) dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasını sıraladığı 2025 listesinde 49 Türk firmasının yer aldığını belirten Bolat, Türkiye'nin 71 firmayla ilk sırada bulunan Çin'in ardından ikinci olduğunu kaydetti. Türkiye'nin son 23 yılda liman, havalimanı, kara yolu, demir yolu ve lojistik altyapısına 300 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını belirten Bolat, ülkenin Avrupa ile Asya arasındaki bağlantı gücünün arttığını ifade ederek, Türkiye'nin yalnızca bir transit ülke değil, üretim, ticaret, lojistik ve yatırım merkezi olmayı hedeflediğini dile getirdi. Türk müteahhitlik firmalarının Avrupa pazarında da etkinliğini artırdığını vurgulayan Bolat, 2025'te sektörün yurt dışında aldığı işlerin yüzde 40'ının Avrupa kıtasında gerçekleştiğini açıkladı. Bolat, Avrupalı şirketlerle ortak projelere hazır olduklarını söyledi.