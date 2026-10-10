Türkiye’nin doğal gaz şebeke ağı büyüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, ağustos itibarıyla doğal gaz iletim hattı 21 bin 30 kilometreye, dağıtım hattı ise 236 bin 492 kilometreye ulaştı. Toplam 257 bin 522 kilometrelik şebeke, Dünya'nın çevresini yaklaşık 6,5 kez dolaşabilecek uzunluğa erişti. 81 İLDE DOĞAL GAZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2002'de yalnızca 5 ilde kullanılan doğal gazın bugün 81 il ve 995 yerleşim yerine ulaştırıldığını belirtti. Doğal gaza erişim imkânı bulunan nüfus 73 milyona, toplam nüfusa oranı ise yüzde 85'e yükseldi. Temmuz verilerine göre, konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22 milyon 329 bin 878'e, toplam abone sayısı ise 23 milyon 183 bin 623'e çıktı. Enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve özellikle kış aylarında artan talebi karşılamak amacıyla doğal gaz altyapısındaki kapasite de artırıldı. Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküpe, yer altı doğal gaz depolama kapasitesi ise 6,3 milyar metreküpe ulaştı.