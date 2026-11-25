Son 25 yılda Cumhuriyet dönemindeki demir yolu ağının tamamının yenilendiğine işaret eden Uraloğlu, "2002'de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 2026'da yüzde 30 artırarak 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Elektrikli hat uzunluğumuz da 2002'de 2 bin 122 kilometreydi, bu yıl itibarıyla oradaki yatırımımızı da artırdık ve yüzde 259 yükselterek 7 bin 627 kilometreye çıkardık." ifadesini kullandı. Uraloğlu, demir yolunda hızlılığa da büyük önem verdiklerini kaydederek, 2002'de bu alanda bir çalışma olmamasına karşın 2026'da hızlı tren hat uzunluğunu 2 bin 604 kilometreye çıkardıklarını söyledi.





Kent içi raylı sistem hatlarına yönelik çalışmaların da sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Ülkemizde 2002'de 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hattını bugüne geldiğimizde yaptığımız yatırımlarla yüzde 276 yükselterek 1056 kilometreye ulaştırdık." diye konuştu.



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Uraloğlu, Türkiye'de bulunan demir yolu hatlarının 11 bin 668 kilometresinin konvansiyonel, 2 bin 604 kilometresinin de hızlı tren hattı olduğunu ifade etti.



Ülkede yapımı devam eden demir yolu projelerinin uzunluğunun 4 bin 724 kilometre olduğunu bildiren Uraloğlu, "8 bin 458 kilometrelik demir yolunda projeler tamamlandı. 3 bin 985 kilometrelik güzergahta ise projeler devam ediyor. Bütün projeler hayata geçirildiğinde ülkemizin demir yolu hat uzunluğu 31 bin 439 kilometreye ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.