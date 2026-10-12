Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 12 EKİM PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 12 EKİM PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 6 bin 644 liradan tamamlamıştı. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte 12 Ekim Pazartesi canlı altın fiyatları... AA









Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 634 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.





Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 4 bin 182 dolarda seyrediyor.



Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserlikle petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.