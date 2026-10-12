KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI | KYK BURS BAŞVURU EKRANI

KİMLER KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLECEK?

Başvuru takvimi açıklandığında ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, üniversitede eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Değerlendirme sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin beyanları dikkate alınacak. Bu nedenle başvuru öncesinde e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin kontrol edilmesi ve formdaki bilgilerin doğru girilmesi önem taşıyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ