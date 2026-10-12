KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI | KYK BURS BAŞVURU EKRANI

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Maddi destek almak isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, başvuru tarihleri ve e-Devlet başvuru ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki KYK burs/kredi başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı...
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetini kullanması gerekiyor.
Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, e-Devlet KYK Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu ekranına ulaşabilir.
KİMLER KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLECEK?
Başvuru takvimi açıklandığında ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, üniversitede eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Değerlendirme sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin beyanları dikkate alınacak. Bu nedenle başvuru öncesinde e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin kontrol edilmesi ve formdaki bilgilerin doğru girilmesi önem taşıyor.