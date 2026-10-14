ALTIN FİYATLARI SON DURUM |14 Ekim gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…

Altın, çarşamba günü ons başına 4.150 dolara yakın işlem gördü. Yatırımcıların ABD tüketici enflasyon verilerini bekleyerek Federal Rezerv'in bir sonraki politika hamlesine dair ipuçlarına odaklandı. Değerli metal art arda iki seansta da kayıplarını korudu.

IMF, yapay zeka yatırım patlamasının potansiyel olarak sona ermesi, artan borç seviyeleri ve Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın küresel büyüme ve finansal istikrar için önemli riskler oluşturduğu konusunda uyardı.