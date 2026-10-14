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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM |14 Ekim gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…

ALTIN FİYATLARI SON DURUM |14 Ekim gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…

Yatırımcılar tarafından altın fiyatları anbean takip ediliyor. Peki kapalı Çarşı piyasalarında gram altın fiyatı ne kadar oldu? 14 Ekim gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde çarşamba gününe yatay seyirle başladı. ABD TÜFE verilerinden gelecek sonuç Merkez Bankası'nın faiz kararının yönünü de belirleyecek. 14 Ekim gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…

Altın, çarşamba günü ons başına 4.150 dolara yakın işlem gördü. Yatırımcıların ABD tüketici enflasyon verilerini bekleyerek Federal Rezerv'in bir sonraki politika hamlesine dair ipuçlarına odaklandı. Değerli metal art arda iki seansta da kayıplarını korudu.

Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancılar arasındaki tırmanan çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Orta Doğu'da arz kesintileri konusunda endişeler arttı.

IMF, yapay zeka yatırım patlamasının potansiyel olarak sona ermesi, artan borç seviyeleri ve Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın küresel büyüme ve finansal istikrar için önemli riskler oluşturduğu konusunda uyardı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.607,46
Satış: 6.608,35

Çeyrek Altın

Alış: 10.547,41
Satış: 10.788,42

Cumhuriyet Altını

Alış: 43.726,00
Satış: 44.389,00

Tam altın

Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00

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