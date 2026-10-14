ALTIN FİYATLARI SON DURUM |14 Ekim gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde çarşamba gününe yatay seyirle başladı. ABD TÜFE verilerinden gelecek sonuç Merkez Bankası'nın faiz kararının yönünü de belirleyecek. 14 Ekim gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı…
Altın, çarşamba günü ons başına 4.150 dolara yakın işlem gördü. Yatırımcıların ABD tüketici enflasyon verilerini bekleyerek Federal Rezerv'in bir sonraki politika hamlesine dair ipuçlarına odaklandı. Değerli metal art arda iki seansta da kayıplarını korudu.
Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancılar arasındaki tırmanan çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Orta Doğu'da arz kesintileri konusunda endişeler arttı.
IMF, yapay zeka yatırım patlamasının potansiyel olarak sona ermesi, artan borç seviyeleri ve Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın küresel büyüme ve finansal istikrar için önemli riskler oluşturduğu konusunda uyardı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.607,46
Satış: 6.608,35
Çeyrek Altın
Alış: 10.547,41
Satış: 10.788,42
Cumhuriyet Altını
Alış: 43.726,00
Satış: 44.389,00
Tam altın
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00