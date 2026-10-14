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Haberler Ekonomi BİM'E HARİKA ÜRÜNLER GELİYOR! BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu!

BİM'E HARİKA ÜRÜNLER GELİYOR! BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu!

Haftanın en dikkat çeken ve merak edilen 16-18-20-21 Ekim aktüel katalog ürünleri raflarda yerini alacak. İşte satışa sunulacak ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BİM aktüel kataloğunda cuma, pazar, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak indirimler tüketicilerle buluşuyor.

Çelik tencere: 399 TL

28 cm tava: 329 TL

Cam kavanoz, 340 ml: 49 TL

Cam saklama kabı seti, 340 ml: 149 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

Tam Otomatik Makine: 15.900 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL

Mini Blender Set: 1.990 TL

Fiyonklu gondol terlik, kadın: 145 TL
Nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Kalp nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Örgü desenli terlik, kadın: 85 TL

Ayçiçek yağı 5 L – 449 TL

Baldo pirinç 5 kg – 369 TL

Bulgur çeşitleri 1 kg – 38 TL

Tagliatelle makarna 400 g – 69 TL

Makarna çeşitleri 500 g – 19,75 TL

Tam buğdaylı tortilla lavaş 360 g, 20 cm – 39 TL

Kadayıf topu çeşitleri 350 g – 165 TL

Acılı soğan halkası 450 g – 62 TL

Kriket patates 1000 g – 125 TL

Pizza tost 200 g – 79,50 TL

Dondurulmuş tatlı 230 g – 399 TL

7 kg çamaşır makinesi – 17.900 TL

9 kg çamaşır makinesi – 20.900 TL

4 programlı bulaşık makinesi – 17.900 TL

Cam temizleme robotu – 3.750 TL

3 kapaklı gardırop – 4.750 TL

Süper Hiş İzon Eğitim Seti: 999 TL

2 kg Neopren Dambıl Seti: 659 TL

Yoga / Pilates Çemberi: 289 TL

Pilates Topu (65 cm): 279 TL

Süngerli El Yayı: 129 TL

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