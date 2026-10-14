BİM'E HARİKA ÜRÜNLER GELİYOR! BİM aktüel 16-18-20-21 Ekim kataloğu!

BİM aktüel kataloğunda cuma, pazar, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak indirimler tüketicilerle buluşuyor.
Çelik tencere: 399 TL
28 cm tava: 329 TL
Cam kavanoz, 340 ml: 49 TL
Cam saklama kabı seti, 340 ml: 149 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Tam Otomatik Makine: 15.900 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL
Mini Blender Set: 1.990 TL
Fiyonklu gondol terlik, kadın: 145 TL
Nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Kalp nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Örgü desenli terlik, kadın: 85 TL
Ayçiçek yağı 5 L – 449 TL
Baldo pirinç 5 kg – 369 TL
Bulgur çeşitleri 1 kg – 38 TL
Tagliatelle makarna 400 g – 69 TL
Makarna çeşitleri 500 g – 19,75 TL
Tam buğdaylı tortilla lavaş 360 g, 20 cm – 39 TL
Kadayıf topu çeşitleri 350 g – 165 TL
Acılı soğan halkası 450 g – 62 TL
Kriket patates 1000 g – 125 TL
Pizza tost 200 g – 79,50 TL
Dondurulmuş tatlı 230 g – 399 TL
7 kg çamaşır makinesi – 17.900 TL
9 kg çamaşır makinesi – 20.900 TL
4 programlı bulaşık makinesi – 17.900 TL
Cam temizleme robotu – 3.750 TL
3 kapaklı gardırop – 4.750 TL
Süper Hiş İzon Eğitim Seti: 999 TL
2 kg Neopren Dambıl Seti: 659 TL
Yoga / Pilates Çemberi: 289 TL
Pilates Topu (65 cm): 279 TL
Süngerli El Yayı: 129 TL