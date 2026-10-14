Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? Bankaların Ekim promosyon yarışı başladı: İşte en yüksek tutar için yapılması gerekenler...

Emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon almak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar için Ekim ayında bankaların yarışı sürüyor. Bankalar, maaş tutarına ve yerine getirilen ek şartlara göre promosyon ödemelerini 35 bin liraya kadar çıkarırken, bazı kampanyalarda toplam avantaj 90 bin liraya kadar ulaşıyor.
BANKALARDA 35 BİN LİRALIK PROMOSYON YARIŞI
Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin de yararlanabildiği kampanyalarda, maaş taşıma karşılığında verilen temel promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta, kredi veya kredili mevduat hesabı gibi ek şartlarla ödeme artırılabiliyor.
TOPLAM FAYDA 90 BİN TL'YE KADAR VARIYOR
Kamu bankalarında emekli promosyonları 5 bin ila 12 bin TL arasında değişirken, özel bankalarda temel nakit promosyonlar 15-20 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Ek kampanya ve ürün şartlarıyla toplam avantaj ise bazı özel bankalarda 30-35 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Bazı bankalar ise 90 bin TL'ye varan toplam fayda sağlıyor.
Ekim ayındaki kampanyalarda öne çıkan bankaların sunduğu imkanlar şöyle:
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.
ING
ING'de maaşa göre 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon, ek koşullarla birlikte toplamda 32.000 TL'ye kadar avantaj bulunuyor. Ek koşullarla 4 fatura talimatına 4 bin, Turuncu Hesap'ta 100 bin lira bakiyeye 3.500, 75 bin lira kredi kullanımına 3.500, mobilden müşteri olmaya 2 bin lira ek promosyon veriliyor. Kart harcamalarında da toplam 4 bin liraya kadar iade bulunuyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'ta ek şartlarla birlikte promosyon tutarı 32 bin liraya kadar çıkıyor. İki fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin lira harcama gibi şartlarla maaşa göre 13 bin, 18.500, 22 bin ve 27 bin lira ödeme yapılırken, emekli yakını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5 bin liraya kadar ek ödeme sunuluyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk'te maaşa göre 8.300 ila 20 bin lira arasında temel promosyon bulunuyor. Ek ödemelerle toplam tutar 30 bin liraya kadar çıkıyor.
DENİZBANK
DenizBank'ta temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında. KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek promosyon 18 bin liraya kadar çıkıyor ve toplam tutar 30 bin liraya ulaşıyor.
AKBANK'IN KAMPANYASI 16 EKİMDE BİTİYOR
Akbank'ta temel promosyon 6.250 ila 15 bin lira arasında değişirken, 16 Ekim'e kadar devam eden kampanyadaki ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin liraya kadar yükseliyor.
Kampanyadan yararlanmak için emeklilerin Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olması ve SGK emekli maaşını bankaya taşıması gerekiyor. Belirlenen şartları yerine getiren emekliler 15 bin TL'ye ek 15 bin TL kazançtan faydalanıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, maaş tutarına göre Ekim ayında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek koşullara bağlı olarak 10.000 TL'ye kadar ek fırsat sunuyor. Toplam fayda ise 25.000 TL'ye ulaşıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası'nda da temel promosyon 6.250 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Fatura talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni kasko veya konut poliçesine yönelik ek ödüllerle toplam avantaj 25 bin liraya kadar çıkıyor.
Banka aynı zamanda 1–31 Ekim tarihleri arasında promosyon taahhüdü verip bankanın aracılığıyla yeni bireysel emeklilik hesabı açan emeklilere, koşullar sağlandığında 1.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'de maaşa göre 6.250 ila 15 bin lira arasında promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobilden müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin liraya kadar çıkıyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk'te ise temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında bulunuyor. Fatura talimatı ve kart harcamasına yönelik ek ödemelerle toplam tutar 14 bin liraya kadar yükseliyor.
QNB
QNB'de maaş tutarına göre 8.500, 13.500, 16.500 ve 20 bin lira promosyon ödeniyor. Eczane ve market harcamalarına yönelik yıllık 3 bin liraya kadar iade imkanı da bulunuyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım'da ise maaş dilimine göre 8.750 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkan promosyon seçenekleri bulunuyor.
ZİRAAT'TEN 90 BİN LİRAYA VARAN TOPLAM AVANTAJ
Ziraat Bankası'nda 12 bin liraya kadar emekli promosyonuna ek olarak toplam 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor.
Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40 bin lira kredi, her ay 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin lira nakit avans imkanları yer alıyor.
DUL VE YETİMLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle, yüzde 25 hisse alan bir yetimin aylığı 5 bin 888 TL, yüzde 50 hisse alan dul eşin aylığı 11 bin 776 TL, yüzde 75 hisse alan dul eşin aylığı ise 17 bin 664 TL oldu.
Bankaların promosyon tarifelerinde bu aylık dilimlerine karşılık 5 bin, 8 bin ve 10 bin TL seviyelerinde ödemeler bulunabiliyor. Ancak dul ve yetimlere ödenecek promosyon tutarı bankaya ve kampanya koşullarına göre değişebiliyor.
E-DEVLET'TEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Emekliler banka değişikliği işlemini e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Böylece emekliler banka şubesine gitmeden, işlemi internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin, tercih edecekleri bankanın güncel promosyon tutarını ve 3 yıllık maaş alma taahhüdü ile ek kampanya koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
3 YILLIK TAAHHÜT VERİLİYOR
Promosyon ödemesi alındığında bankaya 3 yıl boyunca maaşı aynı bankadan alma taahhüdü veriliyor. Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emeklilerin, aldıkları promosyonun kullanılmayan süreye denk gelen kısmını iade etmeleri gerekiyor.
KREDİ BORCU OLANLAR DİKKATLİ OLMALI
Emekli olmadan önce kullanılan kredi tek başına banka değişikliğine engel oluşturmuyor. Ancak kredi sözleşmesinde maaşın bankada kalmasını gerektiren özel hükümler, virman, takas veya mahsup talimatları bulunabiliyor. Bu nedenle banka değiştirmeden önce mevcut kredi sözleşmesinin incelenmesi önem taşıyor.
EN YÜKSEK TUTAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Bankaların reklamlarında yer alan "30 bin TL", "32 bin TL" gibi rakamlar çoğu zaman azami ödeme tutarını ifade ediyor.
Bu tutarlara ulaşabilmek için;
-Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi,
-Kredi kartı kullanılması,
-Dijital bankacılık işlemlerinin yapılması,
-Ek bankacılık ürünlerinin kullanılması,
-Yeni müşteri kampanyalarına katılım gibi ilave şartların yerine getirilmesi istenebiliyor. Bankaların sunduğu ek kampanya koşullarının mutlaka okunması gerekiyor.
PROMOSYON TEK SEFERDE ÖDENİYOR
Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanması ve ilk emekli maaşının bankaya yatmasının ardından en geç 3 iş günü içinde tek seferde hesaba yatırılıyor.
TAAHHÜT BİTMEDİYSE PROMOSYON İADE EDİLİYOR
Taahhüt süresi devam ederken de banka değişikliği yapılabiliyor. Bunun için kalan süreye isabet eden promosyon tutarının bankaya iade edilmesi ve bankacılık işlemleriyle ilgili engel oluşturacak bir durumun bulunmaması gerekiyor. Şartların sağlanması halinde maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.