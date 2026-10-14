Emekli promosyonu en yüksek hangi banka veriyor? Bankaların Ekim promosyon yarışı başladı: İşte en yüksek tutar için yapılması gerekenler...

Emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon almak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar için Ekim ayında bankaların yarışı sürüyor. Bankalar, maaş tutarına ve yerine getirilen ek şartlara göre promosyon ödemelerini 35 bin liraya kadar çıkarırken, bazı kampanyalarda toplam avantaj 90 bin liraya kadar ulaşıyor.

Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin de yararlanabildiği kampanyalarda, maaş taşıma karşılığında verilen temel promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta, kredi veya kredili mevduat hesabı gibi ek şartlarla ödeme artırılabiliyor.

TOPLAM FAYDA 90 BİN TL'YE KADAR VARIYOR

Kamu bankalarında emekli promosyonları 5 bin ila 12 bin TL arasında değişirken, özel bankalarda temel nakit promosyonlar 15-20 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Ek kampanya ve ürün şartlarıyla toplam avantaj ise bazı özel bankalarda 30-35 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Bazı bankalar ise 90 bin TL'ye varan toplam fayda sağlıyor.