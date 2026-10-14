SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ZAM HESABI | Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? 2027 Ocak için 3 aylık enflasyon hesabı

2027 Ocak emekli zammı için ilk üç aylık enflasyon verileriyle hesaplama yapıldı. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 2,57 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak kazandığı zam oranını ortaya koydu. Gözler şimdi ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, üç aylık verilere göre biriken emekli zammı yüzde kaç oldu? İşte detaylar…
EMEKLİYE ZAM NE KADAR?
Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Açıklanan verilere göre, üç aylık enflasyon farkı bileşik olarak yüzde 6,30 seviyesinde hesaplanıyor. Nihai zam oranı ise yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinde ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri de etkili olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son üç aylık verilerin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak döneminde alacağı toplam zam oranı belli olacak.