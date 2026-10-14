SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ZAM HESABI | Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? 2027 Ocak için 3 aylık enflasyon hesabı

2027 Ocak emekli zammı için ilk üç aylık enflasyon verileriyle hesaplama yapıldı. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 2,57 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak kazandığı zam oranını ortaya koydu. Gözler şimdi ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, üç aylık verilere göre biriken emekli zammı yüzde kaç oldu? İşte detaylar…