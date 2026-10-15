All in one bilgisayar alırken nelere dikkat etmeliyiz? Küçük işletmeler için 5 öncelik

Küçük işletmede All in One bilgisayar seçerken kullanılan yazılımları, çalışma masasını, ekran ihtiyacını, bağlantıları ve destek planını birlikte değerlendirin. Casper Nirvana A900 ve Casper Nirvana A970, sabit bir iş alanında ekranla bilgisayarı aynı gövdede birleştiren seçeneklerdir. Resepsiyon, danışma noktası veya ofis masasında kullanılacak bilgisayarın görevi önceden tanımlanırsa donanım kararı daha kolay verilir. Bir randevu uygulamasıyla yoğun veri tablosu aynı ekran ve işlemci beklentisini oluşturmayabilir. Bu nedenle satın almaya fiyat listesinden başlamak yerine iş akışını inceleyin. Kurulum alanı ve uygulama ihtiyacı, doğru yapılandırmanın temelini oluşturur.

1 Bilgisayarın iş tanımını belirleyin

İşletmenin büyüklüğü tek başına donanım ihtiyacını göstermez. Aynı işletmede müşteri iletişimi için kullanılan bilgisayarla ayrıntılı rapor hazırlayan cihaz farklı görevlere sahip olabilir. Yeni bilgisayarda açılacak programları, birlikte çalışacak uygulamaları ve dosyaların tutulacağı yeri listeleyin. Her gün yapılan işlemleri yazmak, satın alma kararını somut bir ihtiyaç üzerinden kurmanızı sağlar.

Kullandığınız işletme yazılımının sistem gereksinimlerini ve lisans koşullarını inceleyin. Bulut üzerinden çalışan uygulamayla cihazda kurulu programın ihtiyaçları farklılaşabilir. Yazıcı, barkod okuyucu veya başka bir çevre birimi gerekiyorsa bunu da listeye ekleyin. Casper Nirvana modellerindeki işlemci, RAM ve SSD seçenekleri bu görevlerle eşleştirildiğinde seçimin gerekçesi açık olur. Gereksinimi bilinmeyen bir yazılım için kesin yeterlilik varsayımı yapmayın.

2 Ekranı müşterinin ve çalışanın kullanımına göre seçin

Resepsiyonda bir randevu kaydı açarken, danışma noktasında belge gösterirken veya ofiste uzun bir tabloyu incelerken ekran ihtiyacı değişir. Casper Nirvana A900'ün 23,8 inç FHD IPS ekranı ile Casper Nirvana A970'in 27 inç QHD IPS ekranı bu açıdan karşılaştırılabilir. Daha büyük görüntü alanı isteyen kullanıcı, masanın ölçülerini ve oturma mesafesini de değerlendirmelidir.

Müşteriyle aynı ekrana bakılacaksa cihazın konumu ve görüş açısı önem kazanır. Çalışanın ekranı çevirmesi gerekiyorsa standın hareket alanını planlayın. İki model için açıklanan ayarlanabilir pivot stand bilgisi bu değerlendirmeye girer. Ancak ekranın dönebilmesi, müşteriye gösterilen içeriklerin tamamının paylaşılması gerektiği anlamına gelmez. Kişisel veya işletmeye ait bilgilerin bulunduğu sayfaları görüşme düzenine göre yönetmek ayrı bir çalışma alışkanlığıdır.

3 Masa yerleşimini çevre birimleriyle birlikte hazırlayın

All in One yapıda ayrı kasa için alan ayırmak gerekmez. Buna karşılık ekran ayağı, klavye, fare ve varsa evrak alanı masada yer tutar. Dar bir danışma masasında yalnızca bilgisayarın ekran boyutuna bakmak yeterli değildir. Gün içinde masanın üzerinde kullanılan bütün eşyaları düşünün. Elektrik bağlantısının ve çevre birimlerinin nereden geçeceğini kurulumdan önce belirleyin.

Bir işletmede cihazın önüne belge, broşür veya küçük ürünler yerleştirilebilir. Bu eşyaların hava açıklıklarını veya bağlantı noktalarını kapatmamasına dikkat edin. Yan portlara sık bağlanan bir depolama aracı varsa erişim alanı bırakın. Çalışan değiştiğinde masa düzeninin kolayca anlaşılması, bilgisayarın günlük kullanımını destekler. Kurulumu gerçek iş ortamında değerlendirmek, katalog ölçülerini pratik bir yerleşim kararına dönüştürür.

Senaryolar teknik özelliklerden yapılan seçim değerlendirmeleridir. İşletme yazılımının çalışması, tam yapılandırma ve uygulama gereksinimleri üzerinden doğrulanmalıdır.

Casper Nirvana A900 ve A970 işletme kullanımında nasıl karşılaştırılır

İşletme ihtiyacı Casper Nirvana A900 Casper Nirvana A970 Ekran alanı 23,8 inç FHD IPS 27 inç QHD IPS Stand düzeni Ayarlanabilir pivot Ayarlanabilir pivot Donanım seçimi İşlemci RAM ve SSD tam koddan kontrol edilir İşlemci RAM ve SSD tam koddan kontrol edilir İncelenebilecek senaryo Danışma ve günlük ofis için masa yerleşimi Daha geniş belge ve tablo alanı isteyen çalışma Ön kontrol Yazılım uyumu ve çevre birimleri Ekran ölçeklendirmesi ve masa derinliği

4 Donanım bütçesini görevlerin önceliğine göre ayırın

İşletme bilgisayarı alırken daha yüksek özellikli her seçeneğin aynı ölçüde fayda sağlayacağı düşünülmemelidir. Birlikte açılan uygulamalar bellek ihtiyacını, saklanan belgeler ve kurulu programlar depolama ihtiyacını etkiler. İşlemci seçimi de iş akışının yüküne göre değerlendirilir. Çalışanın kullandığı yazılım listesi hazırsa bütçeyi hangi bileşene ayıracağınız daha kolay görünür olur.

Aynı model adı altında farklı ürün kodları bulunabilir. Bu kodlar işlemci, bellek, depolama ve işletim sistemi gibi özellikleri ayırır. Fiyat karşılaştırmasını aynı kullanım ihtiyacını karşılayan yapılandırmalar arasında yapın. Ekran seçeneğinin veya aksesuar paketinin farklı olması da toplam satın alma kararını etkileyebilir. Gereksinimler henüz belirlenmediyse önce iş sürecini tamamlayın; katalogdaki en yüksek bileşen adını seçmek tek başına ihtiyaç analizi yerine geçmez.

5 Destek ve dosyalara erişim planını hazırlayın

İşletmede bilgisayarın görevi, çoğu zaman her gün tekrarlanan işlemlerle bağlantılıdır. Teknik sorun yaşandığında dosyalara nasıl erişileceğini ve destek başvurusunun kim tarafından yapılacağını önceden düşünün. Ürün kodu, garanti bilgileri ve başvuru kanallarını erişilebilir tutun. Cihazın fiziksel yapısı ile iş dosyalarının korunması farklı alanlardır; düzenli yedekleme satın alma sonrasında da önemlidir.

Yerel dosyalarla bulut dosyalarını ayırın ve çalışanların erişim düzenini belirleyin. Bir uygulamanın lisansının yeni bilgisayara nasıl kurulacağı veya taşınacağı da kontrol edilmelidir. Bu hazırlıklar, All in One seçiminde yalnızca ilk kurulum gününü düşünmekten daha geniş bir bakış sağlar. Her işletmenin aynı hizmet veya onarım süresini varsayması gerekmez; ihtiyaç duyulan destek koşulları somut hizmet bilgileri üzerinden incelenmelidir.

Bir çalışma noktasında günlük işlemleri prova edin

Örneğin danışma masasında randevu açılıyor, belge yazdırılıyor ve gün sonunda kayıtlar kontrol ediliyorsa bu iş akışını yeni bilgisayar için örnek alın. Kullanılan uygulamayla yazıcının gereksinimlerini inceleyin. Ekranda müşteriye gösterilecek alanı ve çalışanın belge gireceği alanı düşünün. Günlük işlemleri sırayla yazmak, ekran boyutu veya donanım seçimine ilişkin gerekçeyi görünür hale getirir. İş akışında kullanılmayan bir özellikten beklenen fayda da böylece daha gerçekçi değerlendirilir.

Birden fazla kişi aynı çalışma noktasını kullanıyorsa oturum ve dosya düzenini ayrıca planlayın. Kullanıcı değiştiğinde hangi uygulamaların açılacağı ve kayıtların nerede tutulacağı anlaşılır olmalıdır. Cihazın yanındaki yazıcı, tarayıcı veya diğer araçların yerini de bu düzene ekleyin. Küçük bir işletmede satın alma kararı çoğu zaman tek bilgisayardan daha geniş bir çalışma alanını etkiler. Bu nedenle kurulumun tamamını gerçek işlemler üzerinden değerlendirmek faydalıdır.

Hangi işletme için hangi All in One seçeneği öne çıkabilir

Daha küçük ekranla sabit danışma veya günlük ofis alanı kuruyorsanız Casper Nirvana A900'ü; geniş tablo ve belge alanı istiyorsanız Casper Nirvana A970'i karşılaştırmaya alın. Son karar işletme yazılımının gereksinimlerine ve masanın kullanım biçimine dayanmalı. All in One yapının faydası, ekranla bilgisayarın aynı çalışma noktasında birlikte konumlanmasıdır. Bu faydayı doğru donanım ve destek planıyla tamamlamak, satın almanın iş akışına uyum sağlamasına yardımcı olur. Sık taşıma ya da özel grafik ihtiyacında farklı bilgisayar sınıfları ayrıca değerlendirilmelidir.

Sıkça sorulan sorular

Küçük işletme için All in One bilgisayar uygun mudur?

Sabit bir resepsiyon, danışma veya ofis masasında çalışan işletmeler için All in One bilgisayar değerlendirilebilir. Ekran ve bilgisayar bileşenlerinin bütünleşmesi ayrı kasa alanı ihtiyacını azaltır. Ancak işletme yazılımı, yazıcı, barkod okuyucu ve diğer çevre birimlerinin uyumluluğu kontrol edilmelidir. Doğru seçim işletmenin günlük işlemlerine ve kurulum alanına göre yapılır.

All in One alırken hangi donanım özelliklerine bakılmalı?

İşlemci, RAM ve SSD seçimi işletmede aynı anda kullanılan uygulamalara göre belirlenmelidir. Tarayıcı tabanlı randevu sistemi ile yoğun raporlama yazılımı aynı gereksinimlere sahip olmayabilir. Önce yazılımların üretici tarafından açıklanan sistem gereksinimlerini inceleyin. Ardından ürünün tam yapılandırma kodundaki donanımı bu listeyle karşılaştırın. Böylece satın alma kararı somut kullanım ihtiyacına dayanır.

A900 ve A970 ekranları hangi işlerde öne çıkar?

A900 modelinin 23,8 inç FHD ekranı daha sınırlı masa alanında çalışan işletmeler için incelenebilir. A970 modelinin 27 inç QHD ekranı ise daha geniş tablo ve belge alanı isteyen çalışma noktalarında değerlendirilebilir. Ancak yalnızca ekran boyutuna göre karar vermeyin. Müşteriyle ekran paylaşımı, oturma mesafesi ve kullanılan yazılımın görüntü düzeni de önem taşır.

İşletme bilgisayarında bağlantılar neden önemlidir?

Yazıcı, tarayıcı, barkod okuyucu ve harici depolama cihazları işletmenin günlük akışında önemli olabilir. Bu ekipmanların bağlantı türlerini listeleyip satın alınacak bilgisayarın portlarıyla eşleştirin. Bağlantı sayısı kadar portlara erişim de önemlidir. Dar bir masada sık çıkarılıp takılan cihazlar için kablo güzergâhını önceden planlamak kullanım kolaylığı sağlayabilir.

All in One bilgisayarın destek planı nasıl hazırlanmalı?

İşletme bilgisayarında kullanılan dosyaların yedekleme düzenini ve destek başvurusunu kimin yapacağını önceden belirlemek yararlıdır. Garanti bilgilerini, ürün kodunu ve hizmet kanallarını erişilebilir tutun. Kritik yazılımların lisans ve yeniden kurulum koşullarını kontrol edin. Böylece teknik bir sorun yaşandığında yalnızca donanım değil, günlük iş akışının devamı için de hazırlıklı olunabilir.