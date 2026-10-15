Mega El Nino İstanbul’u vurdu! Uzmanlardan canlı yayında çarpıcı açıklama: Bir günde 272 kilo yağış

İstanbul , son 84 yılın en yoğun yağışıyla tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 272 kilogram yağış düşerken yollar göle döndü, araçlar sel sularına kapıldı, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Felakette 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

UZMANLAR A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Peki İstanbul, dün neden böyle yoğun bir yağış aldı? Meteoroloji Mühendisi Doğan Yaşar, afeti A Haber ekranlarında yorumladı.

Mega El -Nino nedeniyle İstanbul'da bu yağışların görüldüğünü belirten Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

Cumartesi'ye kadar yağışların devam edeceği söylendi. 272 kilo yağış demek ekim kasım ve aralık aylarının toplam yağışından da fazla. 15 noktada heyelan olduğu biliniyor. Türkiye 2026 yılında rekor yağışları alacağını anlatmıştık. Ciddi bir sistem geliyor demiştik. Mega El- Nino şu anda içeri girdi. Bütün bu yağışların sebebi Mega El- Nino. Geçtiğimiz yıl mart ayından dünya meteoroloji örgütü uyardı.