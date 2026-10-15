Memur maaşlarına 2027'de ne kadar zam gelecek? Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak?

Şu anda ödenen mevcut maaşlara yüzde 7'lik zam oranının uygulanmasıyla en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.

Merkez Bankası'na göre;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın beklentisine uygun gelmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

Böylelikle en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 lira şeklinde gerçekleşecek.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre;

Merkez Bankasının son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,61 oldu. Ankette açıklanan enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun yüzde 10,07 seviyesinde gerçekleşecek. Böylelikle enflasyon farkı yüzde 8,01 olacak.

En düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 TL şeklinde gerçekleşecek.