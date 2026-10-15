Memur maaşlarına 2027'de ne kadar zam gelecek? Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak?

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre memur ve emeklisi için henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. 3 aylık enflasyon verisinin daha oluşmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belli olacak. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak. Ocak ayında polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? 5434 ve 5510 ayrımı maaş hesabını etkiler mi? İşte detaylar…
3 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylelikle 3 aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 5,57 olarak kaydedildi. Enflasyon farkının oluşması için yüzde 1,35 daha enflasyonu ortaya çıkması gerekiyor.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Orta Vadeli Programa göre;
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Yıl sonunda enflasyonun OVP tahminlerine uygun gelmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 şeklinde gerçekleşecek.
Böylelikle memur ve memur emeklileri için 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmenin eklenmesiyle zam oranı yüzde 7'ye ulaşabilecek.
Şu anda ödenen mevcut maaşlara yüzde 7'lik zam oranının uygulanmasıyla en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.
Merkez Bankası'na göre;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın beklentisine uygun gelmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
Böylelikle en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 lira şeklinde gerçekleşecek.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre;
Merkez Bankasının son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,61 oldu. Ankette açıklanan enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun yüzde 10,07 seviyesinde gerçekleşecek. Böylelikle enflasyon farkı yüzde 8,01 olacak.
En düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 TL şeklinde gerçekleşecek.
5434 VE 5510 SAYILI KANUNLARA DİKKAT!
Öte yandan memur emeklisi için maaş hesabı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de 5434 ve 5510 sayılı kanunlar. Memur emeklileri bu kanunlar kapsamında göreve başlama tarihlerine göre maaş ve ikramiye alabiliyorlar.
5434 Sayılı Kanun 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete başlayanları kapsarken 5510 Sayılı Kanun 1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez memuriyete başlayanları kapsar.
5434 Sayılı Kanun'a tabi olan memur emeklileri maaş hesabı yapılırken taban aylık, kıdem aylığı ve ek gösterge gibi unsurlar üzerinden hesaplama yapılır, 5510'a tabi olanlarda ise emekli maaşı hesabı Tüm çalışma hayatı boyunca prime esas kazançların ortalaması ve her 360 gün için %2 aylık bağlama oranı baz alınarak yapılır.
15 Ekim 2008 öncesi girişlilerin borçlanma, ikramiye ve aylık işlemleri mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülürken, sonrasındakiler doğrudan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabidir.
Aylık bağlama oranlarında da farklılıklar vardır. 5434'e tabi memurlar için 25 yıl hizmette %75, her ek yıl için %1 artış sağlanır. Böylelikle 30 yıl hizmet vermiş memur 30 yıl hizmet için bağlama oranı %80 olur.
5510'a tabi memurlar için 25 yıl hizmette %50, her ek yıl için %2 artış sağlanır. Bununla beraber 30 yıl hizmet için bağlama oranı %60 şeklinde gerçekleşir.