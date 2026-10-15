Haberler Ekonomi Sel mağduru araç sahipleri ne yapmalı? İşte sel hasarında bilinmesi gerekenler… Sel mağduru araç sahipleri ne yapmalı? İşte sel hasarında bilinmesi gerekenler… Kasko poliçesinde sel teminatı bulunmayan veya hiç kaskosu olmayan araç sahipleri için yeni bir hukuki süreç gündemde. Altyapı yetersizliği nedeniyle meydana gelen sel ve su baskını zararlarında, sorumlu idarelere karşı “hizmet kusuru” gerekçesiyle idari yargıda tazminat davası açılmasının yolu açıldı. HABER MERKEZİ









İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, ev ve iş yerlerinin yanı sıra çok sayıda otomobili de hasara uğrattı. Sel sularına kapılarak ağır hasar alan araçların bir kısmı perte ayrılma riskiyle karşı karşıya kalırken, kaskosu bulunmayan araç sahipleri zararlarını kendi imkânlarıyla karşılamak ya da kamu kurumlarına karşı uzun sürebilecek tazminat davalarına başvurmak zorunda kalabilir.

KASKO POLİÇENİZDE SEL TEMİNATI VAR MI, KONTROL EDİN Kasko sigortasında dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere farklı seçenekler bulunuyor. İstanbul'daki yağışların ardından araçları hasar gören sürücülerin, poliçelerinde sel ve su baskını teminatının yer alıp almadığını kontrol etmesi gerekiyor. Teminatın kapsamı, hasarın sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.