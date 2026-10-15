Sel mağduru araç sahipleri ne yapmalı? İşte sel hasarında bilinmesi gerekenler…

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, ev ve iş yerlerinin yanı sıra çok sayıda otomobili de hasara uğrattı. Sel sularına kapılarak ağır hasar alan araçların bir kısmı perte ayrılma riskiyle karşı karşıya kalırken, kaskosu bulunmayan araç sahipleri zararlarını kendi imkânlarıyla karşılamak ya da kamu kurumlarına karşı uzun sürebilecek tazminat davalarına başvurmak zorunda kalabilir.
KASKO POLİÇENİZDE SEL TEMİNATI VAR MI, KONTROL EDİN
Kasko sigortasında dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere farklı seçenekler bulunuyor. İstanbul'daki yağışların ardından araçları hasar gören sürücülerin, poliçelerinde sel ve su baskını teminatının yer alıp almadığını kontrol etmesi gerekiyor. Teminatın kapsamı, hasarın sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
SEL HASARLI ARACI ÇALIŞTIRMAYIN, SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURUN
Sel sularına maruz kalan araçlarda motoru çalıştırmaya çalışmak, mevcut hasarı çok daha ağır hale getirebiliyor. Motorun su alması durumunda piston ve diğer mekanik bileşenlerde ciddi arızalar meydana gelebilirken, onarım maliyeti de yüz binlerce liraya ulaşabiliyor. Bu nedenle hasarlı araçların çalıştırılmadan çekiciyle yetkili servise veya uzman bir özel servise götürülmesi öneriliyor. Araç sahiplerinin hasarı vakit kaybetmeden sigorta şirketine bildirmesi ve ekspertiz sürecini başlatması gerekiyor. Elektrikli araçlarda ise olası elektrik kaçağı riskine karşı özellikle dikkatli olunmalı.
KASKOSU OLMAYANLAR İÇİN HİZMET KUSURU DAVASI GÜNDEMDE
Kaskosu bulunmayan ya da poliçesinde sel ve su baskını teminatı yer almayan araç sahipleri, zararlarının karşılanması için ilgili kamu idaresinden tazminat talep etme yoluna gidebilir. Sel hasarının altyapı yetersizliği, bakım eksikliği veya gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığı iddiasıyla açılabilecek davalarda, idarenin hizmet kusurunun bulunup bulunmadığı inceleniyor. Ancak tazminat alınabilmesi için kusurun ve zararla arasındaki nedensellik bağının ortaya konulması gerekiyor. Yargı sürecinin uzun sürebilmesi, araç sahipleri açısından önemli bir belirsizlik oluşturuyor.