Altın güven tazeledi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü?

Altın fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcılar ve birikimini altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altının seyrinde etkili olurken, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel fiyatları araştırılıyor.
Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte 16 Ekim 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...
CANLI ALTIN FİYATLARI 16 EKİM 2026
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.659,51
Satış: 6.660,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI 16 EKİM 2026
Alış: 10.794,00
Satış: 10.874,00
ONS ALTIN FİYATI 16 EKİM 2026
Alış 4.177,10Dolar
Satış: 4.177,61 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 16 EKİM 2026
Alış: 43.075,00 TL
Satış: 43.366,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 16 EKİM 2026
Alış: 6588 TL
Satış: 6670 TL