Haberler Ekonomi Altın güven tazeledi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü? Altın güven tazeledi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü? Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak edilirken, gözler piyasalardaki son gelişmelere çevrildi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu, yükseliş devam edecek mi? İşte 16 Ekim Cuma güncel altın fiyatları... HABER MERKEZİ









Altın fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcılar ve birikimini altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altının seyrinde etkili olurken, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel fiyatları araştırılıyor.