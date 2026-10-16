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Haberler Ekonomi Altın güven tazeledi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü?

Altın güven tazeledi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak edilirken, gözler piyasalardaki son gelişmelere çevrildi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu, yükseliş devam edecek mi? İşte 16 Ekim Cuma güncel altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcılar ve birikimini altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altının seyrinde etkili olurken, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel fiyatları araştırılıyor.

Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte 16 Ekim 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 EKİM 2026

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.659,51

Satış: 6.660,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI 16 EKİM 2026

Alış: 10.794,00

Satış: 10.874,00

ONS ALTIN FİYATI 16 EKİM 2026

Alış 4.177,10Dolar

Satış: 4.177,61 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 16 EKİM 2026

Alış: 43.075,00 TL

Satış: 43.366,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 16 EKİM 2026

Alış: 6588 TL

Satış: 6670 TL

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