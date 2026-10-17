Avrupa Birliği’nden lüks yatlara sıkı denetim

AVRUPA Birliği (AB), lüks yat alımlarında kara para aklamayla mücadele kapsamında yeni bir döneme hazırlanıyor. 10 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek düzenleme, 7,5 milyon euro ve üzerindeki özel kullanım amaçlı yat satışlarında mali bildirim yükümlülüğü getiriyor. Belirli işlemlerde, yatı satın alan şirketin arkasındaki gerçek kişinin de merkezi sicile bildirilmesi gerekecek.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yeni kurallar, yalnızca yatın resmî sahibine değil, şirketi gerçekte kontrol eden kişiye de odaklanıyor. AB dışındaki şirketler üzerinden gerçekleştirilen belirli yat alımlarında gerçek faydalanıcı bilgilerinin bildirilmesi zorunlu olacak. Satıcılar ile satışın finansmanını sağlayan banka ve finans kuruluşları da kapsama giren işlemlerde mali istihbarat birimlerine bildirim yapmakla yükümlü olacak. Örneğin AB dışında kurulmuş bir holding şirketinin, Fransa'daki kapsama giren bir satıcıdan 12 milyon euroluk özel yat satın aldığını düşünelim. İşlemin koşulları mevzuata uyuyorsa hem satış ve finansman tarafında bildirim hem de yabancı şirket açısından gerçek faydalanıcı kaydı gündeme gelebilecek.

BELGELEME ÖNEMLİ

Düzenleme, uluslararası süper yat pazarında faaliyet gösteren Türk tersanelerini ve yat sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de üretilen yatların AB'de teslim edilmesi, AB merkezli şirketler aracılığıyla satılması veya finansmanının Avrupa'daki kuruluşlar üzerinden sağlanması durumunda, yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmayacağı işlem bazında değerlendirilecek. Yeni düzenleme, bütün offshore şirketleri şüpheli ilan etmiyor veya her yat alımını otomatik olarak soruşturma kapsamına almıyor. Ancak 2027'den itibaren belirli yüksek değerli yat satışlarında alıcının kimliği, gerçek sahiplik yapısı ve finansman kaynaklarının belgelenmesi daha fazla önem kazanacak.