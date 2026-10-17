BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? AKARYAKIT FİYATLARI 17 EKİM CUMARTESİ |Motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Hafta sonuna girerken motorin (mazot), otogaz ve benzinin litre fiyatı maliyetlerini hesaplamak isteyen sürücüler için il il güncel pompa tarifeleri netleşti.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI: AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL RAKAMLAR

Türkiye'nin en yüksek araç popülasyonuna sahip kenti olan İstanbul'da, lojistik ve nakliye maliyetlerindeki farklılıklar sebebiyle Avrupa ve Anadolu yakalarında tabelalar küçük farklarla ayrışıyor. 17 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul genelinde akaryakıt dağıtım şirketlerinin uyguladığı litre bazlı satış fiyatları şu şekildedir: