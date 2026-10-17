BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? AKARYAKIT FİYATLARI 17 EKİM CUMARTESİ |Motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Hafta sonuna girerken motorin (mazot), otogaz ve benzinin litre fiyatı maliyetlerini hesaplamak isteyen sürücüler için il il güncel pompa tarifeleri netleşti.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI: AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL RAKAMLAR
Türkiye'nin en yüksek araç popülasyonuna sahip kenti olan İstanbul'da, lojistik ve nakliye maliyetlerindeki farklılıklar sebebiyle Avrupa ve Anadolu yakalarında tabelalar küçük farklarla ayrışıyor. 17 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul genelinde akaryakıt dağıtım şirketlerinin uyguladığı litre bazlı satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 83,80 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,60 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 83,60 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,50 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 40,60 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 84,80 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 97,70 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,29 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 85,10 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 98,00 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL
BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?
Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Sektörel kaynaklardan alınan bilgiye göre benzin indiriminin 16 Ekim Cuma günü yapılması öngörülüyor.
Mazota ve LGP'ye zam yada indirim beklenmiyor.