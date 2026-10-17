EMEKLİ ZAMMI | En düşük emekli maaşı için 5 farklı senaryo belli oldu! | Emekli zammı ne kadar olacak?

2027 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Temmuz 2026'da yapılan artışla 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığı için eylül ayı enflasyon verilerinin ardından yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57'ye ulaşırken, yıl sonuna ilişkin farklı tahminler de zam beklentilerini şekillendiriyor. Peki, Ocak 2027'de en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir? İşte öne çıkan 5 farklı senaryo...
EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Emekli maaşlarına yapılacak artışta belirleyici olan enflasyon verilerinin temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin sonuçları açıklandı. Paylaşılan verilere göre TÜFE temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 yükseldi.
Bu üç aylık dönemin ardından kümülatif enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için ilk üç aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Ancak kesin zam oranının belirlenmesi için yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL, yalnızca yüzde 5,57'lik artış üzerinden hesaplandığında yaklaşık 24 bin 864 TL'ye karşılık geliyor. Bu tutar, kesinleşmiş yeni maaş değil, üç aylık enflasyon verileriyle yapılan bir hesaplamayı ifade ediyor.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ZAM HESABINI NASIL ETKİLİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon beklentisi, emekli maaşlarına yönelik tahminler açısından önem taşıyor.
Aktarılan anket sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükseldi. Bu tahmine dayalı hesaplamada, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 10,08 olabileceği öngörülüyor.
Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki enflasyon kaynaklı zam oranı yüzde 10,08 civarında hesaplanabilecek. Bu oran, mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük aylığa uygulandığında maaş yaklaşık 25 bin 926 TL seviyesine çıkıyor.
Bununla birlikte piyasa anketleri tahmin niteliği taşıyor. Kesin oran, ilgili dönemin enflasyon verileri açıklandıktan sonra belli olacak.
FARKLI ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Ocak 2027 maaş artışına ilişkin hesaplamalarda yalnızca piyasa katılımcılarının beklentileri değil, farklı kurumların yıl sonu enflasyon öngörüleri de dikkate alınıyor.
Paylaşılan tahminlere göre en düşük emekli aylığı için öne çıkan senaryolar şöyle:
TCMB tahmini: Yüzde 8,70 artışla yaklaşık 25 bin 601 TL.
Orta Vadeli Program (OVP): Yüzde 9,04 artışla yaklaşık 25 bin 681 TL.
Piyasa katılımcıları beklentisi: Yüzde 10,06 artışla yaklaşık 25 bin 921 TL.
AA Finans beklentisi: Yüzde 10,11 artışla yaklaşık 25 bin 933 TL.
Finansal Kurumlar Birliği (FKE) tahmini: Yüzde 10,73 artışla yaklaşık 26 bin 79 TL.
Bu rakamlar, farklı enflasyon tahminleri esas alınarak yapılan örnek hesaplamalardır. Gerçekleşecek enflasyonun yanı sıra en düşük emekli aylığı için alınabilecek yasal düzenleme kararları da ödenecek tutarı etkileyebilir.
MEVCUT MAAŞ: 23.552 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25.933 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.079 TL
MEVCUT MAAŞ: 24.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 26.088 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 26.170 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 26.414 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 26.426 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.575 TL
MEVCUT MAAŞ: 25.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 27.528 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 27.638 TL
MEVCUT MAAŞ: 30.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.021 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 33.033 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL
MEVCUT MAAŞ: 35.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 38.045 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 38.165 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 38.526 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 38.547 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 38.756 TL
MEVCUT MAAŞ: 40.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 43.480 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 43.616 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 44.032 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 44.058 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 44.292 TL
MEVCUT MAAŞ: 45.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 48.915 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 49.072 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 49.537 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 49.570 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 49.829 TL
MEVCUT MAAŞ: 50.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 54.350 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 54.525 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 55.043 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 55.083 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 55.365 TL