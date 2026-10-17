EMEKLİ ZAMMI | En düşük emekli maaşı için 5 farklı senaryo belli oldu! | Emekli zammı ne kadar olacak?

2027 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Temmuz 2026'da yapılan artışla 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığı için eylül ayı enflasyon verilerinin ardından yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57'ye ulaşırken, yıl sonuna ilişkin farklı tahminler de zam beklentilerini şekillendiriyor. Peki, Ocak 2027'de en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir? İşte öne çıkan 5 farklı senaryo...

EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Emekli maaşlarına yapılacak artışta belirleyici olan enflasyon verilerinin temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin sonuçları açıklandı. Paylaşılan verilere göre TÜFE temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 yükseldi.

Bu üç aylık dönemin ardından kümülatif enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için ilk üç aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Ancak kesin zam oranının belirlenmesi için yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL, yalnızca yüzde 5,57'lik artış üzerinden hesaplandığında yaklaşık 24 bin 864 TL'ye karşılık geliyor. Bu tutar, kesinleşmiş yeni maaş değil, üç aylık enflasyon verileriyle yapılan bir hesaplamayı ifade ediyor.