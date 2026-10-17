Gıda israfına karşı yenilikçi üretim modeli

İZMİR Ticaret Odası'nda (İZTO), "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, küresel açlık, gıda israfı ve iklim değişikliğinin tarıma etkileri ele alındı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyada yaklaşık 645 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu, üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin sofralara ulaşmadan israf edildiğini belirtti. İzmir'in kuraklık baskısını güçlü biçimde hissettiğini vurgulayan Kasapoğlu, su kaynaklarının verimli kullanılması, yağmur suyunun değerlendirilmesi ve atık suların tarımsal sulamada yeniden kullanılmasının önemine dikkat çekti.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir'in tarımsal üretim ve ticarette stratejik konumda olduğunu belirterek Dikili, Bayındır ve Kınık'taki organize tarım bölgeleriyle teknoloji odaklı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli üretimin hedeflendiğini ifade etti.