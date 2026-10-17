Jeotermalde hedef 4 bin 500 megavat

Türkiye'de jeotermal kaynaklardan elektrik üreten 68 santralin toplam kurulu gücü 1.800 megavata ulaştı. JED Başkanı Ali Kındap, 17 Ekim Dünya Jeotermal Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2035 yılına kadar kurulu gücün 4 bin 500 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Santrallerin emisyonlarının 7 gün 24 saat izlendiğini ve ilgili kurumlar tarafından denetlendiğini belirten Kındap, jeotermalin Türkiye'nin yerli, temiz ve kesintisiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

İZMİR İKİNCİ SIRADA

Kındap, sektörün çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmelerin bilimsel veriler ve somut ölçümlerle yapılması gerektiğini ifade etti. Jeotermalin elektrik üretiminin yanı sıra konut ısıtması, seracılık ve termal turizmde de kullanıldığını belirten Kındap, Türkiye'de yaklaşık 170 bin konutun bu kaynakla ısıtıldığını, jeotermal sera alanının ise 7 bin dönüme ulaştığını kaydetti. Jeotermal ile konut ısıtmasında Afyonkarahisar 55 bin 610 konutla ilk sırada yer alırken, İzmir 41 bin 295 konut ile ikinci sırada yer alıyor.