Konut fiyatları yıllık yüzde 22,3 arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 22,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,7 oranında azaldı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 239,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,8, 22,0 ve 21,0 oranlarında artış gösterdi.