Sigortada 5 güne dikkat!

KONUTTA İKİ AYRI SİGORTA

Konut ve işyerleri için de iki ayrı sigorta ürünü bulunuyor. Bunlardan birisi konut ya da işyerinin sigortalanması. Bu ürünün içine eşyaları ya da dükkanlardaki emtiaları da ekletmişseniz bu kez tüm zararlar karşılanıyor. Eşyalar eklenmiş ise taşıma, temizleme gibi masraflarda sigorta şirketi tarafından tazminat ediliyor. Eğer eşyalar eklenmemişse bu kez sadece binadaki zararlar sigorta kapsamında tazmin ediliyor. Bu noktada zorunlu olarak yaptırılan DASK sadece depremle ilgili olduğu için bu tar zararları karşılamıyor. DAVA AÇILABİLİR

Sel baskını karşısında gerekli önlemleri almadığı için vatandaşların il ve ilçe belediyelerine tazminat davası açma hakkı da saklı bulunuyor. Ayrıca kaskosu olmayanlar için valilik ya da belediyelerce zararların tazmininin karşılanmasına yönelik afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Kaskosu bulunmayan araç sahiplerinin ise devletin açıklayacağı hasar yardım miktarlarını beklemeleri gerekiyor.

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