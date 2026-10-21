AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM | Benzin ve mazota zam var mı? (21 EKİM ÇARŞAMBA) Pompada son durum ne?

21 Ekim 2026 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip eden sürücüler, yaşadıkları şehirlerdeki litre fiyatlarını ve akaryakıt istasyonlarında karşılaşacakları tutarları araştırıyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
İstanbul'da benzin, motorin ve LPG fiyatları
İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklılık gösteriyor.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 79,60 TL
Motorin litre fiyatı: 96,70 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 79,40 TL
Motorin litre fiyatı: 96,50 TL
LPG litre fiyatı: 40,60 TL
Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları
Başkentte açıklanan akaryakıt litre fiyatları şöyle:
Benzin litre fiyatı: 80,60 TL
Motorin litre fiyatı: 97,80 TL
LPG litre fiyatı: 41,29 TL
İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları
İzmir için yayımlanan fiyat listesinde benzin, motorin ve LPG tutarları şöyle:
Benzin litre fiyatı: 80,80 TL
Motorin litre fiyatı: 98,00 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL